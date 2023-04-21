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蘇丹內亂至少330死　武裝團體宣布同意「停火72小時」

▲▼ 蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）之間的武裝衝突始於4月15日。（圖／路透）

▲蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）之間的武裝衝突始於4月15日。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹爆發內亂迄今造成至少330人死亡。武裝團體「快速支援部隊」（RSF）表示，出於人道考量，同意停火72小時，自當地21日上午6時開始生效。不過蘇丹軍方並未立即置評。

綜合路透、BBC報導，蘇丹政府軍與叛軍在首都喀土穆等地交戰，一連持續多日，在聯合國與美國等國家推動為期3天的停火後，RSF發出聲明同意停火72小時，也為這場軍事衝突提供可能的喘息機會。聲明提到，「現在正值開齋節……我們決定開放人道主義走廊，讓公民撤離衝突區，並給予他們向家中長輩問候請安的機會。」

聯合國秘書長古特雷斯20日呼籲交戰方在開齋節期間停火，讓平民撤至安全地帶。聯合國表示，約有1至2萬人在軍事衝突爆發期間逃至鄰國查德，其中大部分為婦女及孩童。

目前尚不清楚這次的停火是否會成真，先前兩次停火協議的時間生效後，雙方仍持續交戰。

蘇丹政府軍與RSF之間的武裝衝突始於4月15日，起初在喀土穆南郊RSF司令部爆發，接著蔓延至其他地區，雙方爆發衝突的直接原因為，軍方計畫把RSF部隊併入軍隊的安排感到不滿。

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