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7公里厚乳狀雲籠罩伊斯坦堡　「白晝秒變黑夜」18秒影片曝

▲▼土耳其天空18日被7公里厚烏雲覆蓋，瞬間白晝變黑夜。（圖／翻攝自Twitter／@TansuYegen）

▲土耳其天空被7公里厚烏雲遮蓋，瞬間白晝變黑夜。（圖／翻攝自Twitter／@TansuYegen）

實習記者任庭儀／編譯

土耳其18日出現一種罕見的自然現象，一大片厚重的烏雲突然將太陽完全遮蓋，伊斯坦堡在短短數秒間陷入一片漆黑，就好像末日來前的預兆，把當地民眾嚇壞了。事後發現，原來這片積雨雲是「乳狀雲」，通常好發於美國、澳洲，對土耳其來說非常少見。

《土耳其郵報》報導（Turkey Posts），土耳其18日上午還陽光明媚，午後卻突然下起時隔數月的傾盆大雨。就在大雨之後，天空就被7公里厚的「乳狀雲」（Mammatus Clouds）籠罩的密不透光，白晝瞬間變成黑夜，時間持續長達5分鐘。

這種乳狀雲，又稱為乳狀積雲。由於強烈的下降冷空氣與上升暖氣流相遇，在底部形成一個個光滑的圓形隆起，因它奇特外觀讓人聯想到哺乳動物的乳房而得名，通常出現在美洲、澳洲等沿岸地區，在土耳其大陸比較少見。氣象學家表示，乳狀雲的出現預示著惡劣或極端天氣即將發生，可能出現暴雨或冰雹。

乳狀雲引起的奇觀在推特引起討論，網友們說「即使是日全食，天也不會變得這麼黑、持續這麼久」、「現在他們知道流星撞地球後是什麼感覺了」、「聖經裡的事現在似乎到處都在發生」。

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