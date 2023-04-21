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臥室突然坍陷出現30m寬天坑　哥目睹「弟弟被吞噬」消失長達10年

臥室地板突然出現30m寬天坑　哥目睹「弟弟被吞噬」消失長達10年。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff）

▲男子臥室突然出現天坑。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州37歲男子傑佛瑞(Jeffrey Bush)在家中休息時，臥室突然出現一個約30公尺寬的天坑，導致他瞬間落入洞中發出慘叫聲，人便從此失蹤，事件發生至今已經10年，卻還是沒有任何發現。

這起離奇事件2013年3月發生在佛州塞夫納(Seffner)，傑佛瑞的哥哥傑瑞米(Jeremy Bush)接受採訪表示，當時他聽到弟弟慘叫聲，前去查看發現對方房間地板突然凹陷，出現了一個大洞，「當時地板還在不斷往下陷，泥土一直往下掉，但我不在乎，我只想救我的兄弟」。

傑瑞米雖然也立即跳入洞中，然而泥土很快就漲到脖子的高度，他到處都找不到傑佛瑞身影，後來幸運被趕到現場的員警救出。當局雖然出動專業設備進行搜尋，但由於地基實在太不穩固，若是繼續下去會有危險，救援人員2天後被迫中止行動。

傑瑞米的家最後被當局拆毀，並且用碎石填補後封鎖，然而2年後同一地點於2015年8月再度出現天坑，迫使官員把周圍土地都圍起來，以避免再有人受害。

傑瑞米悲傷表示，他無法忘記當時情景，「弟弟他一直在喊著我的名字，我發誓我清楚聽到他叫我救他，我也很想救我的兄弟，但我什麼都做不了」，如今家人還是十分思念傑佛瑞。

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