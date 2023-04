臥室突然坍陷出現30m寬天坑　哥目睹「弟弟被吞噬」消失長達10年

▲男子臥室突然出現天坑。(圖/翻攝自Hillsborough County Sheriff)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州37歲男子傑佛瑞(Jeffrey Bush)在家中休息時,臥室突然出現一個約30公尺寬的天坑,導致他瞬間落入洞中發出慘叫聲,人便從此失蹤,事件發生至今已經10年,卻還是沒有任何發現。

這起離奇事件2013年3月發生在佛州塞夫納(Seffner),傑佛瑞的哥哥傑瑞米(Jeremy Bush)接受採訪表示,當時他聽到弟弟慘叫聲,前去查看發現對方房間地板突然凹陷,出現了一個大洞,「當時地板還在不斷往下陷,泥土一直往下掉,但我不在乎,我只想救我的兄弟」。

傑瑞米雖然也立即跳入洞中,然而泥土很快就漲到脖子的高度,他到處都找不到傑佛瑞身影,後來幸運被趕到現場的員警救出。當局雖然出動專業設備進行搜尋,但由於地基實在太不穩固,若是繼續下去會有危險,救援人員2天後被迫中止行動。

傑瑞米的家最後被當局拆毀,並且用碎石填補後封鎖,然而2年後同一地點於2015年8月再度出現天坑,迫使官員把周圍土地都圍起來,以避免再有人受害。

傑瑞米悲傷表示,他無法忘記當時情景,「弟弟他一直在喊著我的名字,我發誓我清楚聽到他叫我救他,我也很想救我的兄弟,但我什麼都做不了」,如今家人還是十分思念傑佛瑞。

#BREAKING Almost 2 years after sinkhole swallowed man alive near Tampa it opens back up again. #seffnersinkhole pic.twitter.com/GxRfL45NSD