18歲正妹面試工作遭性侵殺害！　監視器拍下「狂奔逃跑」最後身影

▲ 年僅18歲的艾希罕死於非命。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其一名18歲少女外出面試工作後再也沒有回家，隔天竟被發現已經身亡，監視器拍下她在路上狂奔的畫面，疑似遭人擄走後性侵殺害。3名男子涉案被捕，面臨最高19年徒刑。

根據《鏡報》，18歲的艾希罕（Aslihan Sinem Cicek）去年7月26日外出前往11公里外的波爾諾瓦（Bornova）面試工作，卻遲遲沒有回家，父親謝爾達爾（Serdar Cicek）向警方報案，沒想到隔天就得知女兒死亡的噩耗，遺體有遭人毆打的痕跡，口鼻都留下傷口，身上還有瘀傷和血跡。

監視器拍下艾希罕離家當天，在伊茲密爾省（Izmir）巴伊拉克勒（Bayrakli）街道上焦急奔跑的詭異畫面，接著被帶上一輛白色廂型車，載往男嫌Cem A.家中。

Cem A.涉嫌性侵，被捕後獲得保釋，但須配戴電子腳鐐。檢方指控，他犯下性侵及剝奪自由罪，向法官求處19年徒刑。

另2名嫌犯包括Cem A.的表（堂）兄弟Diyar A.及持有艾希罕手機的男子卡亞（Burak Kaya），且卡亞血液及尿液中都驗出毒品反應。卡亞被控犯下搶劫，檢方求處15年監禁，但目前未提出謀殺指控，審判仍在進行。