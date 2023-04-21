58年來最熱！孟加拉高溫飆42.8°C　數百萬人無電可用

▲孟加拉迎接開齋節，路上湧返鄉潮。（圖／路透，下同）



實習記者任庭儀／編譯

孟加拉近日面臨半世紀以來最高溫，嚴重熱浪導致電力供不應求，政府只好大範圍停電，造成數百萬人無電可用。孟加拉氣象局警告，民眾正為開齋節假期做準備，這場能源危機還看不到盡頭。

路透社報導，首都達卡每周平均氣溫比去年同期上升12.5%，19日西部氣溫更飆升至攝氏42.8度。能源部長哈米德（Nasrul Hamid）表示，在齋月期間商業、農業活動都增加，導致電力快速消耗。「這場史無前例的熱浪使最高溫達到50多年來最高水平，電力需求超乎預期。」

孟加拉有近1.7億人口，其中9成以上信奉伊斯蘭教，從3月23日至4月20日是一年一度的齋戒月，在這段期間，穆斯林從日出到日落都要加倍工作不能喝水、進食，等到太陽下山後才可以大快朵頤。氣象局警告，開齋節假期近在眼前，能源短缺的危機目前還看不到盡頭。

政府數據顯示，夜間電力短缺最嚴重，港口城市及紡織、製藥中心邁門辛縣（Mymensingh）影響最大。該國是沃爾瑪（Walmart）、GAP、H&M、Zara等服裝品牌的生產基地，服裝製造與出口協會副主席阿齊姆（Shahidullah Azim）說，他們只好透過柴油自行發電來維持生產，這將提高生產成本，但廠商也不會支付更多費用。

鄰國印度近日也正經歷極端熱浪侵襲，在一場頒獎活動中，有12人因中暑身亡。氣象學家赫雷拉（Maximiliano Herrera）稱，這是亞洲歷史最嚴重的4月熱浪，預計2023年晚些時候出現的聖嬰現象（El Niño）會使情況更嚴重，亞洲必須為未來更熱的天氣提前做好準備。