俄軍鬧烏龍！戰機誤射國內城市引「大爆炸」　街頭炸出20m大洞

▲俄軍一架戰機在貝爾哥羅德誤射武器，引發一場爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯一架戰機21日晚間在靠近烏克蘭的俄國邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）上空誤射武器，導致當地發生爆炸，造成2名女性受傷、多個建築毀損，市內留下一個巨大彈坑。

據《莫斯科時報》報導，俄羅斯新聞機構發佈聲明指出，這起事件發生於當地晚間10時15分。俄國國防部透露，俄羅斯航空太空軍一架超音速戰鬥轟炸機蘇愷-34在貝爾哥羅德市上空飛行時，意外發射航空彈藥，導致貝爾哥羅德市發生大爆炸，2名女性因此受傷。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，爆炸產生的衝擊波損壞了4棟公寓和4輛汽車，還導致市內不少電線桿被炸倒，市中心主要街道出現一個寬約20公尺的巨洞。

葛拉特卡夫與貝爾哥羅德市市長德米多夫（Valentin Demidov）也在網上秀出當地畫面，可見街道上炸出了成堆的混凝土、多輛汽車受損，還有一棟建築的窗戶破裂、一輛汽車被炸到附近店鋪的屋頂上。

另外，還有一張照片顯示，人們表情嚴肅地擠在了一棟公寓外，其中一名女子當時還抱著一隻狗狗，而其他照片則顯示公寓的內部被爆炸炸毀了。報導稱，目前媒體還不清楚這起意外究竟牽涉了何種武器。

自俄羅斯去年2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」後，臨近俄國的貝爾哥羅德州就經常發生燃料和彈藥庫爆炸，葛拉特卡夫今年1月還告訴普丁，當地自全面入侵以來，已有25人死亡、逾90人受傷。