6歲女童玩球「滾進鄰居院子」被槍擊　美男掃射一家3口後逃逸

▲美國6歲女童不小心把球滾進鄰居家，竟被屋主開槍。（圖／翻攝推特@kenlemonWSOC9）



記者吳美依／綜合外電報導

美國北卡州19日發生離譜事件，6歲女童金絲莉（Kinsley White）與玩伴打籃球時，不小心讓球滾進鄰居的院子裡，於是趕緊過去撿球，卻遭屋主開槍掃射，父母也因此受傷。警方證實，24歲嫌犯依然在逃，他們已經發布逮捕令，並且警告居民此人持有槍械，相當危險。

加斯頓郡（Gaston County）警方說明，當時一群孩子在社區裡打球，不慎把球滾進某戶人家院子，屋主羅伯特（Robert Louis Singletary）見狀，竟走進家門又帶著一把槍出來，然後朝著鄰居們無差別開火。

6歲的金絲莉臉頰中彈，送醫後被縫了好幾針。父親威廉（William White）掏出自己的槍試圖反擊，但仍被打中背部，肺部及肝臟都被射穿，目前仍在醫院接受治療。母親艾許莉（Ashley Hilderbrand）被子彈輕微擦傷，治療後已經出院。除了這一家三口，還有另一名男性輕傷。

一名目擊者表示，羅伯特把整個彈匣都射光了。艾許莉受訪時驚恐回憶，嫌犯「看著我的丈夫和女兒，並且告訴他們，『我要殺了你們。』」

鄰居們表示，羅伯特才剛搬來這裡，但經常對社區的小孩發脾氣。事實上，他去年12月才因為涉嫌囚禁並使用鐵鎚攻擊女友而遭起訴，如今面臨4項第一級謀殺未遂、2項使用致命武器意圖謀殺及1項持有槍械重罪指控。

BBC及《衛報》寫道，這是美國各地槍枝暴力的最新一起，多名屋主對陰錯陽差靠近其住宅的無辜年輕人開槍。德州18歲啦啦隊長佩頓（Payton Washington）18日晚間在停車場不小心上錯車而被槍擊，紐約州20歲少女凱琳（Kaylin Gillis）15日因朋友把車開進錯誤車道被槍殺，密蘇里州16歲少年拉爾夫（Ralph Yarl）13日因為按錯門鈴，頭部和手臂中彈。