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正妹參選議員拍出「巨乳特色」　反批酸民：女人當自強

正妹當媽參選議員拍出「巨乳特色」惹議，反批酸民「女人當自強」。（翻自推特）

▲正妹當媽參選議員拍出「巨乳特色」惹議，反批酸民「女人當自強」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本將在本月23日舉行地方議員投開票，許多候選人在選前最後一週努力衝刺，其中代表「政治家女子48黨」競選東京新宿區議員的「齊藤優里」（斉藤ゆり），在本月18日於推特上傳新宣傳片，拍出「巨乳特色」，引來熱議且褒貶不一。今日（20日）齊藤再度回應酸民，稱大家不應該用有色眼光看待，更直呼「女人當自強」。

現年28歲的齊藤優里是一名年輕媽媽，因此這次她競選的主軸，打著要對帶著孩子的年輕母親謀福利，她也經常揹著還是嬰兒的親生孩子，一起上街造勢演說，成功吸引不少選民的注意。就在本月18日，齊藤上傳一段新宣傳片，片中她揹著嬰兒揹帶，但讓鏡頭對巨乳做特寫，文中還強調「為選戰加油」。但影片公開後，隨即引發網路熱議，且正反不一。

有的網友支持齊藤的理念與想法，但有更多的網友批評她這段影片：「太噁心。」、「為什麼一定要對胸部特寫？居心叵測。」、「請你把影片刪掉好嗎？看了真的很不舒服。」不過面對酸民的批評，齊藤在今日也做出回應。她稱這些酸民發言，就像在歧視AV界的人，而且只用自身狹隘的思考來判斷誰是正常、誰不正常。

齊藤強調，很多人用有色眼光來看待這支短片，其實就是對人的歧視，還勸這些對女性常帶「工口 (色情)」眼光的人，平時應該多鍛鍊身心靈。齊藤還說，為什麼現在還是有很多人要把女生冠上悲劇女主角的角色？為什麼女生就是弱弱的公主？她最後直呼：「女人當自強！」

齊藤已是一個孩子的媽。（翻自推特）

▲齊藤已是一個孩子的媽。

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