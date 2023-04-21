印度人口將超越中國成世界第一　民眾憂喜參半

▲聯合國估算印度人口今年中會比中國多3百萬人。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

聯合國最新數據顯示，印度預計今年中取代中國，成為全世界人口最多的國家。印度民眾對此憂喜參半，盼政府投入更多資源培養人才及提高國民素質，以免人口紅利反成為負擔。

聯合國人口基金（UNFPA）昨天公布「2023年世界人口狀況報告」，估算印度人口到了今年中將達14億2860萬人，比中國的14億2570萬多出近300萬人。 印度政府對此暫未發表官方回應。

一名年輕印度人告訴中央社記者，印度一般民眾對於人口數字感到不安，擔心就業競爭會更激烈，失業率會上升。他舉「印度公務員考試」（Indian Civil Services Examination）為例，現階段每年有上百萬人報考，但只有不到1000人被錄取，未來的激烈程度可以想見。

曾任北方省（Uttar Pradesh）省長的在野黨政治人物雅達夫（Akhilesh Yadav）則在推特說，聯合國的最新人口報告令人擔憂。

雅達夫分析，造成印度人口增加的主因是貧窮家庭基於幼童死亡率高而多生，教育水準不足未能理解新增人口可能帶來的壓力。

「印度人口基金會」（Population Foundation of India）發表聲明表示，印度在成為人口第一大國的同時，必須擺脫女性早婚的習俗，同時確保年輕世代獲得良好教育和技能培訓。

根據印度2019-21年「全國家庭衛生調查」（National Family Health Survey），每4名女性當中，就有1人因社會習俗的壓力，在18歲以前出嫁。

根據聯合國教科文組織2023年3月的統計，印度2021年完成初中教育的人口比例達85.8%，而完成高中教育者僅占50.6%。

「印度人口基金會」負責人穆特列賈（Poonam Muttreja）在電視節目中指出，民眾無需為人口趨勢感到憂心，因為事實上印度生育更替率（replacement fertility rate）約為2，低於維持人口穩定所需的2.1，意味著印度的人口正在下滑。

根據聯合國2022年世界人口展望，印度在2023年人口成長率為0.81%，之後人口開始下滑，預估2050年人口成長率僅為0.25%；中國2023年人口成長率為負0.02%，預估2050年人口成長率為負0.63%。

穆特列賈說，印度同樣無需為人口超越中國而歡喜，提醒政府必須好好照顧年輕人，提供更好的技能培訓、更多就業機會以及更高的薪資，同時提升女性教育水準、勞動參與度，延緩女性結婚及生育。

根據聯合國2022年世界人口展望，在人口結構上，印度60歲以上的老年人口低於中國，40歲以下的青壯年人口則比中國多，印度新生兒人口也遠多於中國。

聯合國人口基金人口與發展處處長史諾（Rachel Snow）昨天在聯合國總部舉行的記者會上說，印度應好好把握人口巔峰至下滑之間的這段「機會之窗」，投資教育、創造就業、促進性平，讓普羅大眾享受到人口紅利帶來的經濟果實。

史諾並舉1970-80年代的亞洲四小龍為實例，稱他們就是大筆投資於年輕人的衛生、教育以及福祉，才能創下後來的經濟奇蹟。

根據世界銀行的資料，2021年印度的經濟成長率為8.68%，中國為8.11%。