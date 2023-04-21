　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾院委員會中國犯台兵推結果　凸顯武裝台灣必要性

▲▼ 美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國眾院中國問題特別委員會昨晚舉行兵推，模擬中國武力犯台。主席蓋拉格今天說，兵推顯示有必要讓台灣全副武裝，且美國須加強生產長程飛彈，企業也須為經濟影響做好準備。

路透社報導，由共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）領導的眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）昨晚與華府智庫新美國安全中心（CNAS）合作，兵推模擬中國侵犯台灣。結果顯示，衝突開始之後，美國將無法再補給台灣。

蓋拉格在聲明中表示：「我們正處於中國共產黨可能入侵台灣的極度危險之中，昨天的兵推凸顯有必要在任何危機開始前，就採取行動嚇阻中共侵略、讓台灣全副武裝。」

他還說，美國必須解決總價190億美元積壓未交付的對台軍售、加強聯合軍事訓練，以及增強這個區域的美軍。

憂心台海爆發衝突已罕見成為華府兩黨共同關切的議題。美國官員表示，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前為侵台做好準備，但這不代表中國已決定犯台。

中國未承諾放棄對台動武。美國是台灣最重要的武器供應國，但台灣抱怨軍購交付延宕。

路透社尋求台灣駐華府代表處評論這次兵棋推演，但尚未獲得回應。

一名與中國問題特別委員會關係緊密的消息人士向路透社概述兵推結論，其中包括：華府若未強化與區域盟友的基地協議，美國就會面臨高昂損失；長程飛彈庫存將快速用罄；全球市場將「徹底崩潰」等。

蓋拉格在兵推前稱「企業界不夠認真看待台灣危機的威脅」，並示警這種態度近乎失職。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
16歲少女1天多賺3700元怨「今天都色鬼」　4女曝老闆要求
女子養生館按摩「屁股熱熱的」　竟是推拿師失控噴了
張育成精彩美技守備！替紅襪守下1分　開轟加成喜迎二寶
新北51槍「17歲槍手」身世起底！　槍枝來源曝光
馬斯克目睹「星艦爆炸瞬間」表情曝光　發文恭喜SpaceX
梁云菲私密片外洩！　圈外男友護愛發聲：她不是一個人
台南人見上空一塊白「神力結界」萬人驚！　數字曝全台雨最少
最強春雨鋒面南移！　2地區有雨再5天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

SpaceX星艦升空後爆炸　NASA署長：期待未來試飛

網美「曖昧擁吻兒」21秒　左肩遭扯險走光

美眾院委員會中國犯台兵推結果　凸顯武裝台灣必要性

拜登與馬克宏通話　重申維護台海和平穩定重要性

特斯拉與銀行財報令人失望　美股收黑110點、台積電ADR反漲2.36%

拜登與歐盟執委會主席通話　重申台海和平穩定重要性

BuzzFeed宣布「關閉新聞部門」裁員15％　執行長內部信曝光

20歲網美遭「爆頭槍殺」前男友倒一旁亡　屋內發現兩個空彈殼

馬斯克目睹「星艦爆炸瞬間」表情曝光　發文：恭喜SpaceX

快訊／馬斯克「史上最大火箭」升空4分鐘後爆炸　任務失敗

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

彰化鹿港路面「大淹水」　豪雨狂炸...學生涉水上課

台中豪雨「馬路變紅河」　民眾涉險硬闖交通打結

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

SpaceX星艦升空後爆炸　NASA署長：期待未來試飛

網美「曖昧擁吻兒」21秒　左肩遭扯險走光

美眾院委員會中國犯台兵推結果　凸顯武裝台灣必要性

拜登與馬克宏通話　重申維護台海和平穩定重要性

特斯拉與銀行財報令人失望　美股收黑110點、台積電ADR反漲2.36%

拜登與歐盟執委會主席通話　重申台海和平穩定重要性

BuzzFeed宣布「關閉新聞部門」裁員15％　執行長內部信曝光

20歲網美遭「爆頭槍殺」前男友倒一旁亡　屋內發現兩個空彈殼

馬斯克目睹「星艦爆炸瞬間」表情曝光　發文：恭喜SpaceX

快訊／馬斯克「史上最大火箭」升空4分鐘後爆炸　任務失敗

獨／花200元買大樂透爽抱1億！　中獎彩券曝光

正妹直播主「忘關鏡頭」…電視反射洗澡畫面！　放送事故慘遭禁封

待客如親是最棒的客戶服務　東森購物客服之星莊惠羽

網友批萬華社宅「醜八怪」　意外洩誠品進駐時間點

雨彈炸毀苗21線！　「黃泥碎石擋路」今早搶通

明道喜迎二寶影片卻挨批！　陸網嫌「妻子懷孕還抱兒子」好爸爸形象掉漆

17歲少年連轟51槍！律師嘆像完美免洗筷　揭幫派愛用青少年2原因

YouTuber買00878慘賠30萬　專家揭關鍵一招都賺錢

台中無照自撞5傷！　17歲男租車「失控衝分隔島」變廢鐵

大谷翔平打擊熄火　天使慘敗洋基、還傷了大物捕手

幼兒園老師熱舞「畫面抖動19秒」　媽媽們怒了：想吐

國際熱門新聞

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

馬斯克「史上最大火箭」爆炸

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

網美遭「爆頭槍殺」　前男友倒一旁亡

影片曝！媽揹兒走獨木橋　踩滑男童墜溪谷

馬斯克史上最大火箭　SpaceX星艦發射

BuzzFeed「關閉新聞部門」裁員15％

正宮暴打小三　她洩春光露性感身材

特斯拉與銀行財報令人失望　美股收黑110點

拜登與歐盟重申台海和平穩定重要性

柬埔寨24歲女遭斬首　恐怖死狀曝光

賣740萬顆硬碟給華為　希捷遭美商務部重罰近92億

美眾院委員會中國犯台兵推結果　凸顯武裝台灣必要性

網美「曖昧擁吻兒」21秒　左肩遭扯險走光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

17歲槍闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

馬斯克「史上最大火箭」爆炸

小三女兒月經來！媽傻眼：怎這麼早

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

桃機招人起薪最高7.4萬　無經驗可

交女友後突沒性慾！男急求救　她推「羞羞2招」秒解決

釣客驚見河面有人　報案救起1人

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面