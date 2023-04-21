拜登與馬克宏通話　重申維護台海和平穩定重要性

▲美國總統拜登（Joe Biden，左）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，右）。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美國總統拜登今天與法國總統馬克宏通話，兩人重申維護台海和平穩定的重要性，以及為促進印太地區繁榮安全的努力。這是馬克宏日前訪中後表示歐洲不應捲入台海引發爭議後，兩人首度通話。

馬克宏（Emmanuel Macron）結束訪中行程在總統專機上接受歐洲政治新聞網站Politico、世界報（Le Monde）和迴聲報（Les Echos）三家媒體訪問時表示，歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸。這番談話讓馬克宏備受國際抨擊。

拜登（Joe Biden）今天與馬克宏通話，兩人討論了馬克宏日前的訪中行程，以及雙方為促進印太地區繁榮、安全、共同價值觀以及基於規則的國際秩序所做的持續努力。

拜登與馬克宏重申台海和平穩定重要性，也強調面對俄羅斯的野蠻入侵，堅定支持烏克蘭。

在馬克宏受訪內容引發國際盟友相繼砲轟後，白宮試圖淡化馬克宏爭議言詞引發的衝擊。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）10日時曾表示，拜登政府「對於兩國間的深厚友誼感到非常滿意與信心」。他並援引拜登與馬克宏的私人關係，表示兩國「在許多不同的議題上合作」，包括亞太地區的海軍行動。

除了馬克宏，拜登今天也與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話，討論和馬克宏同行的范德賴恩的北京訪問。拜登與范德賴恩重申維護台海和平穩定的重要性。