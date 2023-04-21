20歲網美遭「爆頭槍殺」前男友倒一旁亡　屋內發現兩個空彈殼

▲泰國女網紅Gigi遭槍殺。（圖／翻攝Gigi IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

泰國一名有17萬人追蹤的20歲女網紅Gigi，和19歲前男友Ikkyu日前被發現陳屍於租屋處，且頭部都有槍傷。警方表示，房間內發現一把槍、彈匣及兩個彈殼，初判可能是情感糾紛導致男方開槍殺人，但詳細案情仍待釐清。

綜合泰媒報導，警方表示，Gigi的朋友19日下午3時30分許報案，Gigi及Ikkyu陳屍於曼谷的租屋處內。員警到場發現，Gigi及Ikkyu的頭部都有單一槍傷，且由於房間隔音良好，鄰居都沒聽到槍聲，加上房間內有開冷氣，推測槍擊事件是24小時前發生，目前遺體都已移交給法醫解剖。

▲▼Gigi 過去遭到前男友施暴。（圖／翻攝Gigi IG）



Gigi的朋友表示，Gigi生前遭到前男友暴力虐待，除了動手毆打之外，還用腳踩胸口，導致Gigi滿臉瘀青、身上都是傷，直到Gigi求助爸爸才脫離被施虐的情況。事後，Gigi受不了虐待，4月初與Ikkyu分手，但對方不接受，也不斷傳訊息恐嚇、騷擾。

Gigi的爸爸表示，Ikkyu是泰國空軍二年級的學生，爸爸是高級軍官Somchai Chaiwanichaya將軍，也不懂女兒分手後封鎖Ikkyu又搬家，Ikkyu是如何找到女兒的住處。

▼Ikkyu。（圖／翻攝Ikkyu IG）



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