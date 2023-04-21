母女怒控菜市場試吃貢丸被收錢「1顆10元」　老闆還嗆：不買別吃！

▲有民眾指控，市場攤位試吃貢丸要收錢「1顆10元」。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／許力方報導

新北市蘆洲有民眾爆料，媽媽去菜市場買菜，遇到攤位老闆主動提供「試吃貢丸」，結果吃完詢價，卻遭對方爆氣嗆聲「不買還嫌貴」、「不買不要試吃」，甚至要求收取試吃一顆10元的費用，無奈之下只好付錢了事，事後女兒發文指控老闆很兇「試吃要錢」，引發大批網友熱烈討論。

女兒20日透過臉書社團「我是蘆洲人」發文，描述媽媽的遭遇。當天早上媽媽到菜市場買菜，遇到攤位老闆主動拿了2顆貢丸提供試吃，媽媽吃完詢價打算要買了，得知小的一包150元，不禁追問「這種單價是比較高的嗎？」老闆當場爆氣，連環嗆聲反擊「都給人試吃了還不買嫌貴」、「不買就不要試吃」，媽媽受不了回了一句「我本來要買，但你態度這樣我也買不下去。」

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▲女兒發文指控貢丸攤老闆很兇。（圖／翻攝我是蘆洲人）



女兒指控，老闆罵完之後，接著又向媽媽收取2顆貢丸試吃費，一顆要10元，媽媽心想算了就付錢了事，對方仍不罷休，不斷唸說「沒有買就不要試吃…」不愉快的經驗讓母女不能接受，便拍下照片、PO文勸當地人「貢丸攤老闆很兇，沒有要買也不要去試吃。」強調當下老闆咄咄逼人，旁邊攤販都可以作證。

文章在社團引發討論，甚至被轉發到爆料公社，吸引超過6000人按讚，網友紛紛驚訝留言「試吃就要買？那幹嘛還試吃？」「試吃就要付錢算詐欺吧」、「超扯」、「不管我買不買都不拿，就怕遇到這種小氣老闆」、「這不是試吃了吧，就是強迫推銷啊」、「炸彈貢丸」、「這種是話術」、但也有不少人持客觀態度，認為文章為單方面說詞，坐等老闆說法，「是不是有什麼誤解？這個老闆我知道，我常常跟他買丸子，品質不錯、人也很客氣。我不是在蘆洲買的，應該不會是這樣的人。」

攤位老闆的哥哥事後接受媒體訪問時，直呼「試吃不會收錢」，一定是吃得太多才會收費。

▼有網友聲稱攤位丸子品質不錯、老闆人很客氣。（圖／爆料公社）

