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女醫生「手腳遭綑綁」墜樓亡！警消才趕到　又目擊1男墜樓

▲▼香港女醫生手腳遭綁被推落樓墮斃　疑兇跳樓身亡。（圖／翻攝自臉書）

▲女醫生手腳遭綑綁，墜樓慘死」，警消才剛趕到「又見一男墜樓」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

加拿大亞伯達省（Alberta）卡加利（Calgary）15日發生一起詭異命案，一名從香港移民定居當地的女醫生被發現，她在手腳遭綑綁的情況下墜樓身亡，救護人員趕到處理時，又目擊另一名男子墜樓死亡。警方初步調查後認為，事件分別是謀殺及自殺案，至於2名死者之間的關係，待進一步調查釐清。

根據加拿大Global News報導，事件發生在卡加利雲杉崖（Spruce Cliff）社區、靠近當地高爾夫球場的一間住宅大廈，多名路人15日晚間7點15分許在大廈附近找到一具屍體，嚇得立刻打電話報警。救護人員趕到評估遺體時，又目擊疑似兇手的男子從高樓墜下，當場死亡。

警方17日表示，第一名死者為69歲女醫生謝淑華（Joanne Suk-Wah），死於謀殺，死亡時手腳遭到綑綁；第二名死者為61歲男子唐德林（De Lin Tang），死於自殺，疑似為殺害謝淑華的兇手。負責調查的警長肖恩（Sean Gregson）表示，2人生前正在發展新關係，至於2人關係究竟為何、殺人動機等，有待釐清。

另據Calgary Herald報導，死者謝淑華近期離婚，與前夫育有2子，分別居於香港及卡加利，謝淑華平常在當地經營診所，里鄰人緣非常好，她的死訊傳出後，鄰居及曾受過她治療的病患相當震驚且難過，許多人在18日自發前往她的診所獻上鮮花、卡片致意，也希望真相能早日水落石出。

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