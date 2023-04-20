砸63萬在炒股群組買美股！大馬女狂賺223萬　要賣卻落超慘下場

▲馬來西亞一名女子炒股卻落超慘下場。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名53歲女公務員受邀加入即時通訊應用軟體WhatsApp一個不明海外股票投資交易平台，並投入了馬幣9.1萬令吉（約新台幣62.74萬元）購入美國及香港的股票，短短幾天帳面收益就翻了3.5倍。然而，當女子試圖脫手股票時，卻發現自己居然落入一場騙局。

據《星洲網》報道，這名女公務員自4月2日起連續5天轉帳到本地一家銀行戶口，相關交易平台專業得就和真實證券所無異，除了能提供美國和香港證券交易所股票咨詢外，還可查閲個人股票戶口資料，因此女子並未求證該平台的真實性，就投放了9.1萬令吉購入海外股票。

女子購買的股票在短短數日就翻了3.5倍，達到32.3萬令吉（約新台幣222.68萬元）。不料，當女子試圖脫售股票時，平台卻對其諸多阻攔，她甚至還收到一則通知，聲稱她的銀行戶口因涉及非法交易被國家銀行凍結調查。

這時，女子才感覺事有蹊蹺，向大馬股票交易所查詢後，證實自己落入了一場騙局。她日前向當地政黨求助後，在有關單位的勸告下報警。女子表示，自己雖然不是買股新手，但由於詐騙的手法高明，因此她才會落入陷阱。而相關政黨也提醒民衆，被詐騙報案後切勿撤案，以免銀行戶口在未受調查的情況下，被詐騙集團繼續用來欺騙更多人。