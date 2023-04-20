日人黃金周瘋旅遊！台北人氣爆表　榮登「最愛海外城市」第2

▲九份是日本遊客最愛的台灣景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者王佩翊／編譯

日本即將迎來黃金周連續假期，而根據旅行社HIS調查，日本國民2023年的黃金周出國旅遊人數是前一年的20倍，其中最多人去的是首爾，而台北則位居亞軍。值得注意的是，台北去年還在榜外，今年因受到日本人青睞，排名大幅提升，擠進第二名。

根據travel voice報導，HIS針對2023年黃金周（4月29日至5月7日）日本人國內外旅遊情形進行分析，而結果指出，觀光旅遊業整體出現明顯復興徵兆。其中國外旅遊人數為2022年的20倍，大幅增加。而海外旅遊最受歡迎的城市則是首爾，第二名為台北、第三名是檀香山、第四名為曼谷、第五名釜山。

▲台北榮登日本人黃金周最愛海外城市第二名。（圖／記者賴志昶攝）



直到2022年都還在榜外的台北在名次上出現明顯進步，除了台灣重新開放外國人入境觀光外，另一個原因則是台北是郵輪停靠站，對於喜愛郵輪旅遊的日本人也是一大吸引要素。同樣的理由也讓釜山登上排行榜第五。長途旅行雖然較去年下降了20%，但是仍占整體的20%。歐洲地區中，法國巴黎最受歡迎。

國內旅遊較2022年成長了69.1%，而最受歡迎的城市為沖繩，其中本島、宮古島以及石垣島都是熱門選擇。

HIS指出，日本政府已宣布在黃金周後正式將新冠肺炎的傳染病等級調降至第五級，屆時觀光復興速度有望持續提高。