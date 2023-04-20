俄烏戰爭以來首次！北約秘書長突訪基輔　外媒：公開支持烏軍反攻

Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023

記者葉睿涵／綜合報導

北約（NATO）一名官員證實，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在20日突擊訪問烏克蘭，而烏克蘭媒體也公開了數張史托騰柏格在首都基輔街頭參訪的畫面。報導稱，雖然史托騰柏格過去也曾拜訪烏克蘭，但這是他自俄烏戰爭爆發以來的首次訪問。

綜合美聯社與《衛報》報導，北約一名不具名的官員證實，秘書長史托騰柏格目前人在烏克蘭進行訪問，而北約將儘快發佈更多消息。路透社一名攝影師透露，史托騰柏格在當地向烏克蘭戰亡士兵致敬，並檢閲了陳列在基輔中心廣場上損毀的俄國軍事裝備。

雖然史托騰柏格曾在戰前去過基輔，但這是他在俄羅斯2022年發動全面入侵後首個前往烏克蘭的行程。報導稱，史托騰柏格此舉是在公開支持烏克蘭準備發動反攻的行動，同時也强調了北約在捍衛烏克蘭獨立方面的長期承諾。