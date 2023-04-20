鋒面帶來大豪雨！　苗栗三水庫大進補　自來水公司：有助解除旱象

▲鋒面帶來大豪雨，鯉魚潭水庫單日進帳300萬噸，水位回升超過1公尺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗昨(19日)晚間開始下大雨，山區更出現豪大雨等級的雨勢，造成部分災情，不過，縣內的永和山、明德、鯉魚潭3座主要水庫卻大進補，對旱象舒緩有明顯效果。

最北邊的永和山水庫集水區單日降雨超過200毫米，自來水公司三區管理處副處長徐玟玲表示，永和山水庫單日進帳超過35萬噸，是近期每日3萬至5萬噸的7倍到11倍，永和山水庫每日供水約15萬噸工業及民生用水，這波降雨也也讓永和山水庫的蓄水率止跌回升。

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▲▼鋒面帶來大豪雨，鯉魚潭水庫單日進帳300萬噸，水位回升超過1公尺。（圖／記者蔡文淵翻攝）

徐玟玲說，永和山水庫是離槽式水庫，目前蓄水率約42%，主要水源來自南庄鄉田美攔河堰引中港溪水入庫，引水渠道管徑極限每日可進水45萬噸，這波鋒面集水區降雨明顯，可持續一周為水庫挹注高額水量，永和山水庫也可望持續進帳，維持穩定供水。

位於頭屋鄉的明德水庫集水區雨量約220毫米，水庫工作站表示，明德水庫蓄水量約增加400萬噸，蓄水率昨天是27%，今(20日)中午已經提升到57%，而且還持續進水中，對旱象解除有明顯效果，

供應苗栗、台中、北彰化用水的鯉魚潭水庫，昨天下午蓄水率僅剩29.8％，蓄水量3464萬噸，昨天晚上集水區開始降雨，到今(20日)中午12點集水區雨量超過200毫米，單日進帳約300萬噸，水位回升超過1米，鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源表示，集水區仍持續下雨，預估將會為水庫帶來更多的進水。



▲▼鋒面帶來大豪雨，明德水庫單日進水量400萬噸，蓄水從27%提升至57%，明顯改善旱象。（圖／記者蔡文淵翻攝）







