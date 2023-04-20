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台灣遊客峇里島浮潛意外　緊急送醫不治

▲▼ 。（圖／翻攝自印尼獨立報網站）

▲台灣遊客在浮潛時被發現沒有意識，緊急送醫仍不治身亡。（圖／翻攝自印尼獨立報網站）

中央社記者李宗憲雅加達20日專電

62歲蕭姓男子昨天在印尼峇里省的珀尼達島（Nusa Penida）浮潛時，被發現沒有意識，緊急送醫仍不治身亡，家屬要求驗屍查明死因。蕭男的妻子今天將赴峇里島處理後續事宜。

印尼「論壇新聞」（Tribunnews）及「點滴網」（Detik）等媒體報導，昨天有一名台灣遊客在珀尼達島參加浮潛活動時死亡，當地警察局長伊達（Ida Bagus Putra Sumerta）說，這名男子浮潛時，被同行遊客發現沒有動靜，隨後送至岸邊並緊急送醫，仍不治身亡。

伊達指出，船上共有11人，其中包括這名台灣遊客與其的2名兒子，目前男子的死因仍不清楚，但家屬提及蕭男有高血壓病史，並要求驗屍。

駐印尼泗水辦事處今天發布新聞稿表示，昨天接獲蕭男的兒子告知父親於浮潛時疑似發生溺水意外，雖緊急送醫仍不治，希望瞭解如何處理父親後事事宜，辦事處隨即聯繫峇里島僑團、航空公司及公證人提供相關協助。

印尼台商組成的三輪慈善基金會前執行長鐘文燐表示，目前已經聯繫當地禮儀公司，將給予家屬必要協助。

峇里島台商會副理事長黃碧松向中央社表示，蕭男因參加觀光行程，抵達珀尼達島進行浮潛，但下船後，因風浪太大而決定取消，有遊客上船後發現蕭男仍飄在水面上且沒有意識，趕緊搶救並施以CPR（心肺復甦術）。

黃碧松指出，事發後船隻航行約20分鐘才到岸邊，並將蕭男送醫，「醫院的死亡證明上顯示『到院前死亡』，因此無法判斷死因」。他並說，蕭男的妻子今天將從台北飛抵峇里島處理後續事宜。

駐印尼泗水辦事處表示，目前已提供死者家屬當地公證人資訊以便辦理死亡及火化證明，並將協助後續處理。

辦事處也提醒台灣遊客注意旅遊安全，從事戶外活動要留意天候狀況等風險，並隨時與國內親友、駐印尼代表處或駐泗水辦事處保持聯繫。

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