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正宮抓包老公出軌暴打小三　她洩春光露性感身材！本尊正臉曝光

正宮闖餐廳捉姦打爆　小三洩春光露《黑暗榮耀》空姐爆乳身材！本尊正臉曝光讓人驚呆

▲正宮當場對小三瘋狂暴打、扯髮撕衣。（圖／翻攝自socolive.news）

圖文／鏡週刊

越南近日一起正宮與小三大戰，引發當地網友議論紛紛，據悉正宮在一間餐廳，當場對小三與出軌夫捉姦，隨後正宮發動全武行攻勢，而接下來的發展，更是讓眾人驚呆。

據越南《Docbao》報導，事發當時出軌夫和小三正在一間餐廳用餐，吃著當地著名小吃「蝦醬河粉拼盤」。但過不久，正宮直接硬闖店內，更不讓對方有反應的時間，直接出手暴打小三。畫面可見，正宮上半身穿著衝鋒衣、戴著口罩，下半身穿著寬鬆褲子，當場對小三瘋狂暴打、扯髮撕衣，完全不讓小三有反擊的空間與時間。

正宮闖餐廳捉姦打爆　小三洩春光露《黑暗榮耀》空姐爆乳身材！本尊正臉曝光讓人驚呆

▲正宮完全壓制小三。（圖／翻攝自socolive.news）

正宮闖餐廳捉姦打爆　小三洩春光露《黑暗榮耀》空姐爆乳身材！本尊正臉曝光讓人驚呆

▲許多網友好奇小三到底有何魅力。（圖／翻攝自socolive.news）

雖然出軌夫試圖分開正宮與小三，但力量似乎鬥不過怒氣在最高點的正宮，之後餐廳老闆以及商場保全都來到現場，這時才將正宮與小三成功分開。但小三因為穿著連身裙，所以她被正宮攻擊後，不僅披頭散髮，裙底也全都被拉上來，導致她意外洩春光，更透出她宛如《黑暗榮耀》空姐的爆乳魔鬼身材。

這組影像隨即在越南網友間快速發酵流傳，並引發熱議，但有不少網友發現，小三的身材雖然不錯，但她的正臉卻「不如預期」，看起來很普通，甚至有人認為輸給正宮，不知小三有何魅力可以吸引出軌男。另外，也有不少網友大罵小三，認為她不應該介入別人家庭、搶別人的老公。不過也有網友認為，女人何苦為難女人，正宮真正該打的人，是出軌男才對。

@2mstore95 Cụ thể, người đàn ông đang ăn bún đậu mắm tôm với nhân tình trong siêu thị thì bị vợ bắt quả tang. Ngay lập tức chị vợ "ba máu sáu cơn" không đợi cặp đôi buong đũa đã lao vào "combat" dữ dội.  Mặc cho người chồng can ngăn hết sức, cô vợ vẫn nhảy vào túm tóc, tiên tiếp tác động vật lý vào tiểu tam. Thậm chí khi bảo vệ siêu thị tới can ngăn, người vợ còn thẳng tay túm váy khiến ả nhân tình lộ hàng giữa thanh thiên bạch nhật. #đánhghen #đánhghenbúnđậumắmtôm #đánhghenmỹđức ♬ nhạc nền - LẶNG
 

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