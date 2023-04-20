正宮抓包老公出軌暴打小三　她洩春光露性感身材！本尊正臉曝光

▲正宮當場對小三瘋狂暴打、扯髮撕衣。（圖／翻攝自socolive.news）

圖文／鏡週刊

越南近日一起正宮與小三大戰，引發當地網友議論紛紛，據悉正宮在一間餐廳，當場對小三與出軌夫捉姦，隨後正宮發動全武行攻勢，而接下來的發展，更是讓眾人驚呆。

據越南《Docbao》報導，事發當時出軌夫和小三正在一間餐廳用餐，吃著當地著名小吃「蝦醬河粉拼盤」。但過不久，正宮直接硬闖店內，更不讓對方有反應的時間，直接出手暴打小三。畫面可見，正宮上半身穿著衝鋒衣、戴著口罩，下半身穿著寬鬆褲子，當場對小三瘋狂暴打、扯髮撕衣，完全不讓小三有反擊的空間與時間。

▲正宮完全壓制小三。（圖／翻攝自socolive.news）

▲許多網友好奇小三到底有何魅力。（圖／翻攝自socolive.news）

雖然出軌夫試圖分開正宮與小三，但力量似乎鬥不過怒氣在最高點的正宮，之後餐廳老闆以及商場保全都來到現場，這時才將正宮與小三成功分開。但小三因為穿著連身裙，所以她被正宮攻擊後，不僅披頭散髮，裙底也全都被拉上來，導致她意外洩春光，更透出她宛如《黑暗榮耀》空姐的爆乳魔鬼身材。

這組影像隨即在越南網友間快速發酵流傳，並引發熱議，但有不少網友發現，小三的身材雖然不錯，但她的正臉卻「不如預期」，看起來很普通，甚至有人認為輸給正宮，不知小三有何魅力可以吸引出軌男。另外，也有不少網友大罵小三，認為她不應該介入別人家庭、搶別人的老公。不過也有網友認為，女人何苦為難女人，正宮真正該打的人，是出軌男才對。

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