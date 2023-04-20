快訊／上周每日併發症+93「微升8%」　新變異株「大角星」驗出11例

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠病例統計不再每日報數，改以「周」為單位宣布，中央流行疫情指揮中心今（20）日公布最新數據通報，上周平均每日新增93例併發症，13例死亡，併發症比前一周微升；另公布最新變異株定序結果，本土BA.2.75仍排名第一，境外移入個案則檢出11例被稱為「大角星」的新型Omicron變異株XBB.1.16。

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內自3/20新制實施後，上周(4/14~4/20)每日平均新增93例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前七日(4/8-4/13)之每日平均新增86例略升8%。

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上周平均每日新增13例死亡，較再前一周(3/31-4/7)之每日死亡平均數17例略降；死亡個案中，99%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、96%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點。

▲指揮中心公布中重症及併發症病例趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，上周新增檢出102例Omicron亞型變異株確定病例。其中43例本土個案，仍以BA.2.75有32例最多占7成4、另有8例BQ.1、3例XBB。至於境外移入本次檢出59例，以XBB有44例最多，值得注意的是，其中有11例為被稱為「大角星」（Arcturus）的XBB.1.16。

XBB.1.16是已知傳染力最強的Omicron變異株，迄今已在美國、英國、新加坡等29個國家現蹤，印度甚至出現單日破萬例的情形。指揮中心發言人羅一鈞表示，國內最早偵測到大角星，是3/16通報檢出2例，分別來自日本、泰國的外籍人士，年齡20~30多歲，到現在總計有14例境外移入，來源主要日本、泰國，其餘還在調查。

羅一鈞表示，根據WHO資料，目前全球變異株仍以XBB占77%最多，主流仍然是XBB.1.5占47.9%，至於XBB.1.6 目前在全球占4.0%，但有增加趨勢。雖然XBB.1.6 傳播力較強，但世界衛生組織沒觀察到重症率住院率比例沒有增加，僅列於觀察病毒。

▲指揮中心公布變異株監測結果，新變異株「大角星」驗出11例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續處於低點，但是要注意口罩鬆綁後有無疫情變化，目前觀察民眾口罩都還自主戴罩，預期影響不大。

重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。