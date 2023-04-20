韓女印度之旅！癡漢對她脫褲掏下體　公然跟騷「直視鏡頭猥褻笑」

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓女性YouTuber「젠배배JennBae」日前在頻道上傳，她獨自在印度旅遊的影片，其中拍到當地一名男性對她露出猥褻微笑，隨後開始跟蹤她，甚至對著她公然拉下褲子、掏出下體等性騷擾行為，她急忙一邊大喊，一邊朝著人多的地方狂奔逃跑，才沒有發生更嚴重的傷害。

▲▼南韓女子獨遊印度遇變態噁男，當街掏出下體性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／젠배배JennBae，下同）

根據韓聯社、MBC等南韓媒體報導，JennBae於15日在YouTube上傳了她前往拉賈斯坦邦（Rajasthan）號稱「藍色城市」的焦特布爾（Jodhpur）的旅遊影片，她獨自走在山城小路時，後方出現一名當地男性形跡可疑，不斷跟隨著她的腳步，甚至從她的背後直視著攝影鏡頭，露出猥褻微笑。

JennBae察覺被跟蹤後，決定暫時靠邊，讓路給男子先過，沒想到，她轉了彎走下階梯，竟然發現男子在階梯下方等她，而且在她經過時突然拉下褲子，對著她掏出生殖器，完全不顧她的鏡頭正在錄影。

JennBae對男子罵了一句髒話後，對方仍繼續詭笑接近，嚇得她一邊大喊、一邊加快腳步，她朝著遠處人多的地方喊叫著「Help me」狂奔逃跑，男子才沒有再跟上來。

據媒體報導，這段影片在網路社群傳開後，焦特布爾警方介入調查並將影片中性騷擾男嫌逮捕歸案。韓媒補充，去年12月，印度孟買也發生類似事件，當時一名韓籍女直播主在當地遭到2名男子拉手、強吻臉頰，事後孟買警方認定為性暴力案件，逮捕了19歲與20歲涉案人。