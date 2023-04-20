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橘紅火球拖尾狂燒！神秘光束閃爆基輔夜空　NASA：不是美國衛星

▲▼基輔上空19日晚間閃過一道神秘光束，但引起這道光的原因至今不明。（圖／翻攝自推特）

▲基輔上空19日晚間閃過一道神秘光束，但引起這道光的原因至今不明。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭首都基輔天空19日晚間閃起一道神秘光束，照亮了整個夜空，引起熱議。基輔官員懷疑，這道光是美國航太總署（NASA）一顆衛星墜落到地球後所致，但NASA否認了相關説法，表示這顆衛星至今仍在軌道上。

據BBC報導，基輔上空在當地19日晚間9時57分閃過一道神秘光束，一顆橘紅色火球疑似在天空炸開後滑落夜空，並在閃耀了幾次後，拖著一條銀白色長尾巴消失在天際。報導稱，這道明亮的光芒照亮了整個首都上空，幾個不同地區的民衆也都拍到了這道神秘光束。

基輔軍事行政長官波普科（Serhiy Popko）隨後表示，這道劃過夜空的神秘光束觸發了當地的空襲警報，但由於基輔的防空系統並未啟動，因此當局據初步訊息推測，這是NASA一顆衛星墜落地球所致。

本週早些時候，NASA曾宣布有一顆重達300公斤的退役衛星將於19日重返大氣層，但NASA通訊辦公室告訴BBC，基輔觀測到閃光時，這顆衛星仍在其軌道上，而它重新落入地球大氣層的時間是在當天較晚的時候。

烏克蘭空軍也指出，這道閃光可能是一顆隕石，不過無論造成閃電的原因為何，烏軍似乎不認為這道閃光與俄羅斯空襲有關，雖然相關事件自俄羅斯去年發動全面入侵以來就已成為了烏克蘭的日常。

烏克蘭社交媒體如今也充斥著有關閃電究竟是什麼的可能理論和表情包，其中一個最廣為流傳的説法是，這道閃光是由外星人所引起。

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