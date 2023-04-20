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德國取消「蘇丹撤僑計畫」！停火協議失敗　3運輸機無功而返

▲▼A400M運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國取消蘇丹撤僑行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

蘇丹內亂導致國內局勢動盪，各國紛紛啟動撤僑計畫，然而首都喀土穆再次爆發衝突，德國原定的撤僑計畫疑似因此取消。早在19日出發前往當地的3架德軍運輸機傳出在希臘降落加油後，原地返回德國。另一方面，同樣宣布撤僑的日本也因為蘇丹首都喀土穆衝突不斷，決定將撤僑運輸機停在蘇丹附近國家吉布地，在當地等待僑民會合。

根據《明鏡》報導，德國19日中午派遣3架A400M運輸機前往蘇丹，協助受困當地的150名德國公民撤離，其中包含多名德國外交官、聯邦警察與平民等。然而受到喀土穆當地再度爆發衝突與空襲影響，局勢越演越烈，情況超出預期，因此德國外交部與國防部最終決定取消這次撤僑任務。

由於撤僑任務宣告失敗，3架運輸機降落於希臘加油後，將直接啟程返回德國。據悉，各國政府原本是想要趁著蘇丹政府與反抗軍簽訂停火協議時，進行撤僑任務，怎知雙方簽署後卻仍然沒有停火，持續發動攻擊，導致局勢升溫。除了德國之外，其他打算趁停火時撤僑的國家也暫停了撤離行動。

日本19日也宣布了撤僑行動，不過由於喀土穆局勢動盪，因此自衛隊飛機會先飛往有自衛隊駐守的非洲國家吉布地，再與僑民會合。目前仍有約60名日本公民受困於蘇丹。

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