「爬火車自拍」遭1.5萬伏特高壓電電擊　德13歲少年全身燒傷亡

▲德國13歲少年為了自拍爬上火車，發生死亡觸電意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國北萊茵-西伐利亞州一名13歲少年在17日在貨運列車場站附近玩耍，鐵路工作人員突然看到一道閃光，原來是少年為了自拍爬上火車而觸電，瞬間遭1.5萬伏特的高壓電電擊，全身嚴重燒傷，隔日不治身亡。然而，事發前一天，德國有另一名同樣13歲的少年也因爬上軌道工程車而觸電重傷，尚未脫離險境。

據德國明鏡周刊等外媒報導，這名未揭露姓名的13歲少年17日晚間9點左右在小鎮施韋特（Schwerte）一處貨運列車場站附近玩耍，因為想和15歲的姐姐一起拍照，他爬上了某一節列車的車頂，怎料遭到1.5萬伏特高壓電電暈，從車頂摔落至碎石地面。

鐵路人員當下注意到一道強烈閃光，驚覺少年發生觸電意外，立刻打電話通報。切斷高壓電纜的供電後，救援部門試圖急救，但當時身體已嚴重燒傷的少年被送醫治療後，仍於18日晚間傷重不治。

事實上，這並非德國近期唯一的觸電事件。德國西北部下薩克森州市鎮朗根哈根（Langenhagen）16日晚間9時40分左右一名在當地火車站玩耍的13歲少年，爬上一列軌道工程車，結果遭到高架電車線放射出的電弧電擊，嚴重燒傷送醫，截至19日仍有生命危險。

德國警方警告，就算人體沒有「實際接觸」到高架電車線，也可能會發生觸電意外。因為列車使用近1.5萬伏特的高電壓，電場過強，電流可能通過空氣形成電弧，進而穿越人體抵達地面。