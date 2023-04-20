五角大廈：美國政府正追蹤650起潛在UFO案件　可疑畫面曝光

▲美國AARO如今正在追蹤650多起潛在的UFO事件，而中國間諜氣球也屬於當局的業務範圍。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國防部去年成立「全領域異常現象解決辦公室」（AARO），對空中出現的不明飛行物體（UFO）展開調查，而辦公室主任柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）在當地19日透露，美國政府如今正在追蹤650多起潛在的UFO事件，此數字比今年早前公開的350起要多。

據CNN報導，柯克帕特里克告訴參議院軍事小組委員會，「在這650多個事件中，我們已將其中一半列為需優先處理的異常有趣數據，而我們現在也必須仔細審視這些數據，同時檢視這些事件中擁有實際數據的比例有多少？」柯克帕特里克也向參議院解釋AARO幫助五角大廈和情報界識別國外新型技術的方法，其中包含中國今年2月闖入美國領空的間諜氣球案。

The US Senate subcommittee on Armed Services held an unclassified briefing with the Director of AARO, or All-domain Anomaly Research Office, and in it they revealed video of an unidentified flying object https://t.co/EwIe6Z9N9c pic.twitter.com/IOfXRxQ8Cb — CNN (@CNN) April 19, 2023

柯克帕特里克在會中播放了2段已解密的影片。第一段影片展示美國在中東的MQ-9無人機曾於2022年拍到一個飛過的小球體。從畫面可見，無人機當時在空中不斷跟蹤這顆小氣球，而氣球則在畫面中進進出出。柯克帕特里克表示，這是一個懸而未決的案子，因為他們手中除了這段影片外，再無其他證據，因此他們無法完全確認這顆氣球究竟是什麽。

第二段影片則來自南亞。當時，2架MQ-9無人機在空中飛行時，突然有一架不明物體闖到了它們之間，其中一架無人機還捕捉到這個物體的尾巴似乎有一條推進的痕跡。柯克帕特里克指出，雖然他們一開始認為這是一起真正的異常事件，但當局經一幀一幀的檢視後，確認了這只是一個陰影圖像，「那只是紅外線圖像拍到附近一架飛機引擎發出的熱訊號而已」。

柯克帕特里克强調，AARO到目前為止尚未發現任何可靠證據，表明外星活動、外星技術，或有違反已知物理定律的物體出現，而他也曾擔心部分不明飛行物體的出現可能與中俄潛在的技術進步有關，因為「他們在追求進步時不像我們那樣害怕風險，他們很愿意嘗試，試驗新技術是否有效。」他承認，雖然美方沒有證據證明中俄具有對付美國的能力，但部分令人擔憂的跡象仍顯示這樣的潛在風險依然存在。