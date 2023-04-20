新一波停火又失敗　蘇丹320士兵怕爆「逃到鄰國」：擔心被叛軍殺害

▲蘇丹首都喀土穆國際機場（Khartoum International Airport）4月17日被拍到內部有飛機起火燃燒，冒出濃煙。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

蘇丹政府軍與叛軍衝突波及平民，至今造成270人死亡、2600人受傷，還有9間醫院遭砲擊，首都的所有醫院都無法全面運作。最新的停火協議自當地18日下午6時生效，為期24小時，但停火再度以失敗收場，砲火仍在持續。鄰國查德接收並庇護了數千名難民，還有約320名擔心遭叛軍殺害的蘇丹士兵逃至查德。

根據路透社報導，在試圖撤僑的海外國家的遊說下，蘇丹政府軍與武裝組織「快速支援部隊」（RSF）於18日至19日宣布同意停火24小時，但停火協議兩天都以失敗收場，加上首都機場起火，撤離行動受阻。激戰進入第5天，蘇丹衛生部估計至少270死、2600傷，蘇丹醫生聯盟則稱9家醫院遭砲擊，16家醫院被迫撤離，首都沒有任何醫院能夠全面運作。

▲喀土穆居民為躲避猛烈戰火，前往車站準備撤離至其他城市。（圖／路透）

首都喀土穆（Khartoum）的目擊者告訴路透社，市中心軍方總部周邊持續傳出轟炸聲，據信政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）駐紮於此。一名路透社記者則表示，喀土穆西部的賈布拉社區（Jabra）也發生另一場激戰，RSF領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）和家人都住在當地。但目前無法確定兩名軍頭的確切位置。

西部鄰國查德19日稱已解除武裝並扣留320名蘇丹士兵。查德國防部長柏拉希姆（Daoud Yaya Brahim）19日在記者會上表示，這批蘇丹軍人擔心會被RSF武裝成員殺害而逃亡，並在17日越境進入領土，「今天，數千名難民跨越我國邊境尋求庇護，我們別無選擇，只能迎接並保護他們。」蘇丹首都喀土穆約有550萬人口，是非洲最大的城市之一，如今街道空無一人，只剩轟炸黑煙。

▲蘇丹北部麥洛維（Merowe）空軍基地的一棟建築被砲轟，竄出大量黑煙。內亂爆發前埃及軍隊正在當地與蘇丹進行聯合軍演。（圖／路透）

報導指出，蘇丹政府軍控制著通往喀土穆的通道，似乎試圖切斷RSF部隊的補給線。根據目擊者與居民表示，軍方從東部與衣索比亞接壤的邊境地區調派了增援兵力。而阿拉伯電視台的畫面顯示，軍方似乎還奪回了蘇丹北部一個重要的軍用機場。RSF方面則指控，政府軍對賈布拉社區民宅使用重砲，已違反國際法。

據法新社報導，埃及軍方原先正在蘇丹北部城市麥洛維（Merowe）與蘇丹政府軍進行聯合軍事演習，15日內亂爆發後177名埃及軍人遭到RSF部隊俘虜。蘇丹軍方表示，這批被擄的埃及士兵已在19日乘坐4架埃及軍事運輸機安全撤離。