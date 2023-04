老公想做愛想瘋了！妻被逼到逃家跳井　印度狠夫弄爛她私密處奪命

▲印度中部發生家庭暴力致死的命案。(示意圖,與本文無關/CFP)

記者張寧倢/綜合外電報導

印度中部恰蒂斯加爾邦(Chhattisgarh)17日晚間發生恐怖命案。一名女子和丈夫因性事發生肢體衝突,據說起因是她拒絕發生性關係,一時激動逃出家門外跳井。雖然丈夫將她救起,但卻不打算放過她,竟然開始攻擊她的私密處,女子最終在丈夫的殘忍行徑下身亡。

根據「今日印度」等報導,警方隔天一早獲報趕往命案現場,逮捕了死者丈夫拉姆(Shankar Ram)。據信,夫妻倆事發當晚都喝了酒才進房,妻子白伊(Asha Bai)拒絕丈夫求歡後與拉姆發生激烈爭執和打鬥,為了躲避不斷要求性愛的拉姆,一時情緒激動跳進了家外的一口水井,拉姆也立刻跳入井裡救妻。

過了一陣子,拉姆成功從水井中將白伊帶了出來,但他仍不打算讓白伊安靜睡覺,兩人再次爭吵。拉姆在盛怒之下,開始襲擊白伊的下體,最終殘忍殺害了枕邊人,恐怖行徑令人髮指。據稱,拉姆犯案整夜呆坐在妻子遺體旁,直到被警方逮捕。

