日本自衛隊撤僑飛機最快周末出發！　首站不飛蘇丹「先到這國」

▲蘇丹爆發內亂造成上百人死亡，日本緊急宣布撤僑。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

受到蘇丹內亂影響，日本19日正式宣布撤僑，而防衛大臣濱田靖一也下令派遣自衛隊飛機前往蘇丹附近國家吉布地，進行待命，以協助蘇丹撤僑行動。自衛隊飛機最快周末就會出發，而日本駐吉布地自衛隊也會協助進行必要對應。

根據《日本放送協會》報導，非洲國家蘇丹政府與反抗軍發生武裝衝突，至今已造成上百人死亡，由於局勢動盪不安，日本官房長官松野博一19日在記者會宣布，即將派遣自衛隊至當地協助撤僑。防衛大臣濱田靖一20日上午也下令要求自衛隊派遣飛機前往吉布地待命。

吉布地與蘇丹皆為非洲國家，日本自衛隊在當地也有據點，主要負責打擊海盜等任務，待自衛隊與飛機抵達當地待命後，原本駐吉布地的自衛隊部隊也會協助進行撤僑相關應對措施。此外，自衛隊飛機最快本周末就會啟程前往吉布地。

根據外務省統計，蘇丹當地約有60名日本公民，目前都已取得聯繫，人身安全尚無大礙，但由於蘇丹內部局勢不穩，撤僑行動勢在必行。

日本當局分析，國際機場所在的蘇丹首都喀土穆武裝衝突不斷，想要直接飛抵當地十分困難，因此只能先讓自衛隊飛機在吉布地待命，等待會合，而撤僑人員與僑胞則將隨時根據當地情勢選擇、更換交通方式。