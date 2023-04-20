葉門富商發錢變死劫！　大規模踩踏78死逾百傷

BREAKING: More than dozen dead, many injured after a stampede in a school in Sanaa, Yemen where poor people gathered to receive charities during Ramadan



pic.twitter.com/79O9hFc5A5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 19, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

葉門反政府組織、恐怖組織「胡塞武裝」19日指出，首都沙那（Sana'a）當天有商人組織發錢助貧活動，許多人紛紛湧上搶錢，結果現場管控不當發生爆炸，竟變調成群眾踩踏事件，目前已知至少78人死亡，逾百人受傷。

▲葉門發生嚴重踩塔事件。（圖／翻攝推特）



《衛報》報導，當天商人發錢活動並沒有政府合作參與，但群眾蜂擁而上反而變成踩踏事件。政府發言人則將憾事歸咎給未與當地政府合作的「隨機發錢」行為。

數十名傷者被送往鄰近醫院，沙那高級衛生官員阿瑪洛尼（Motaher al-Marouni）表示，至少還有13人嚴重受傷，官方則說傷者可能超過100人。發放現金的場所位於一間學校，事發後胡塞武裝人員立刻關閉校園，禁止民眾和記者靠近。

Breaking: 79 people killed and 110 injured after a stampede in a school in Sanaa, Yemen where poor people gathered to receive charities during Ramadan.



@SaadAbedine#Yemen pic.twitter.com/f0ti65IUQB — World Times (@WorldTimesWT) April 20, 2023

目擊證人指出，發錢當下胡塞武裝人員為了控制激動場面而對空鳴槍，結果打中電線造成爆炸，進而引發群眾恐慌奔逃，才會演變成大規模踩踏事件。

伊朗支持的胡塞武裝2014年南進奪下葉門首都，沙那至今仍掌控在胡塞手中。胡塞武裝自組的內政部表示，案發後已逮捕2人，並已展開調查。