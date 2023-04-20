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捷克新戰略文件納入「中國威脅」　北約表示歡迎

▲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在北約總部與秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談。（圖／路透）

▲捷克總統帕維爾在北約總部與秘書長史托騰柏格會談。（圖／路透）

文／中央社記者田習如布魯塞爾19日專電

捷克總統帕維爾今天與北約秘書長史托騰柏格會談，議題包括中國。北約對捷克最新戰略文件納入中國威脅表示歡迎，帕維爾則說中國不只是戰略上的競爭者，也是挑戰。

3月就任捷克總統的帕維爾（Petr Pavel）今天拜訪北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部，在與史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會談後共同舉行記者會。

史托騰柏格表示：「我歡迎捷克對印太區域的新戰略。中國脅迫性的政策，對於在歐洲大西洋的我們具利害關係，就像我們在印太地區的夥伴們一樣。中國正挑戰我們的利益、安全和價值。」

他並強調中國與俄羅斯愈走愈近，拒絕譴責俄國對烏克蘭發動的非法戰爭，且與俄國反西方的宣傳唱和，「因此我們與盟友持續合作十分重要，包括與全球理念相近的夥伴一起捍衛價值和以規則為基礎的國際秩序」。

帕維爾則說：「中國對捷克而言，不只是戰略上的競爭者，也是戰略上的挑戰。」

捷克媒體日前報導，捷克國防部和外交部擬定的「安全戰略」和「國防戰略」兩份文件都將更新，明確示警恐怖主義、俄羅斯和中國等最大的威脅。

此舉呼應去年出爐的北約新戰略概念，其中首次將中國列為「對盟國利益、安全、價值觀的挑戰」。

帕維爾曾在2015至2018年擔任北約軍事委員會主席，今天的拜會也顯現「回娘家」氣氛。他同時表示，捷克將在明年實現國防支出達到國內生產毛額（GDP）2%的北約目標。

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