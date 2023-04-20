闖生日派對開槍釀4死32傷　美阿拉巴馬州2青少年兄弟落網

▲警方逮捕2名青少年槍手。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州（Alabama）15日晚間傳出，歡慶某人16歲的生日派對爆發大規模槍擊事件，造成4死32傷。警方最新消息指出，已經逮捕2名槍手，證實分別為16歲及17歲的兄弟。

綜合外電報導，警方於19日宣布，18日晚間當補了2名青少年兄弟，2人分別為17歲的泰瑞克（Ty Reik McCullough）與16歲的崔維斯（Travis McCullough），來自阿拉巴馬州塔斯基吉（Tuskegee）。





▲▼檢方已起訴2名槍手各4項罪名，將再追加更多項罪名。（圖／路透）

阿拉巴馬執法部門警長布爾克特（Jeremy Burkett）嚴詞表示，「別搞錯了，這裡是阿拉巴馬，當你掏出槍開始射殺別人時，我們一定會把你關進監獄。」

2名青少年槍手分別被以4起輕率殺人罪起訴，區檢察官賽格瑞斯（Mike Segrest）指出，2人會被視同成年人身分起訴。針對青少年罪犯，外媒通常不會公布姓名，只有在當局將起訴對象視同成年人時才會一併公布。

該場變調的生日派對中4名受害者年齡均不到24歲，分別為柯林斯（Marsiah Collins）19歲、道戴爾（Phil Dowdell）18歲、侯斯頓（Corbin Holston）23歲以及史密斯（Shaunkivia Smith）17歲。

另外32人受到槍傷，警方指出還有其中4人未脫離險境，賽格瑞斯表示針對傷者部分還會對2名嫌犯起訴更多罪名。