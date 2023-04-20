　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

21眾議員邀蔡英文「赴美參加APEC」：台灣經濟貢獻應獲公平待遇

▲▼蔡英文與紐約僑胞互動。（圖／記者陳家祥攝）

▲美國主辦APEC，21位眾議員齊籲領袖會議邀蔡總統。（圖／記者陳家祥攝） 

文／中央社

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，21位聯邦眾議員近日聯名致函美國國務卿布林肯，指鑒於台灣對區域的重要經濟、文化與科技貢獻，美方應邀總統蔡英文出席11月領袖會議。

美國今年由泰國手中接下主辦APEC的棒子，計劃分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場。

共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）18日領銜發出這封信函，並獲眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）及歐文斯（Burgess Owens）、拉馬法（Doug LaMalfa）與戴佳雷（Scott DesJarlais）等20名共和黨籍眾議員簽署。

根據中央社記者取得的信函副本，議員們在信中向布林肯（Antony Blinken）表示，台灣對區域有重要經濟、文化與科技貢獻，他們相信蔡總統值得充分尊重，台灣也應獲得與其他APEC會員國同等的公平待遇。

信函指出，美國現行法律早已明定，歡迎台灣總統隨時赴美國討論諸多重要雙邊議題，包括經濟、安全合作。數年前通過的「台灣旅行法」，也重申美國鼓勵美台高層互訪的政策，包括雙方總統。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）

▲眾議院議員發信給國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲讓台灣與其他會員國獲得同等的公平待遇。（圖／路透社）

信函說：「將蔡總統納入2023年APEC領袖會議符合上述政策，也能進一步強化我們兩國間的夥伴關係。」

相反地，信函警告，若因中共因素，繼續不讓台灣充分參與APEC，恐向外界傳遞錯誤訊號，等於美國進行雙邊關係還需請求中國許可。

台灣1991年以「中華台北」（Chinese Taipei）名義加入AEPC，自此以來，歷任總統皆未曾親自參與領袖會議，包括蔡總統在任7年期間，首兩年由親民黨主席宋楚瑜擔任代表，2018年起改派台積電創辦人張忠謀出席。

信函表示，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）近期與蔡總統在加州的會面，展現美國對台灣堅定不移的支持，美國領導人應持續重申支持「自由台灣」的底線，拒絕讓北京透過挑釁、脅迫作為施壓華府履行「一中政策」。

信函最後提醒布林肯，籌劃11月APEC領袖會議時，應記得台灣對區域、乃至全球穩定做出的重要貢獻，以及其在亞太區域的關鍵角色，對蔡總統發出正式邀請函。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲
快訊／淡水民宅深夜大火「救出8人」！3男1女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

21眾議員邀蔡英文「赴美參加APEC」：台灣經濟貢獻應獲公平待遇

英國政府首度示警　俄羅斯「網路版瓦格納」擬打擊英國基礎設施

波蘭同意開放「烏克蘭穀物」過境　農業部長：嚴格確保不會留波蘭

福斯新聞願賠240億　與投票機公司就誹謗案和解

「全球缺米」20年來最嚴重！　中國天災、俄烏戰爭害米價變貴

路透專欄：台積電復甦取決於「美中晶片戰」

龍應台刊文《紐約時報》：北京未開一槍　已給台灣社會帶來裂痕

南韓總統尹錫悅：台灣為全球議題　堅決「反對武力改變現狀」

外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」　但反對某些附帶條件

李顯龍：台海局勢緊張「誤判風險」升高　美中最危險衝突熱點

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

兒見媽喝開陶醉唱歌秒暴哭　抱大腿討拍...反被牽著跳舞

21眾議員邀蔡英文「赴美參加APEC」：台灣經濟貢獻應獲公平待遇

英國政府首度示警　俄羅斯「網路版瓦格納」擬打擊英國基礎設施

波蘭同意開放「烏克蘭穀物」過境　農業部長：嚴格確保不會留波蘭

福斯新聞願賠240億　與投票機公司就誹謗案和解

「全球缺米」20年來最嚴重！　中國天災、俄烏戰爭害米價變貴

路透專欄：台積電復甦取決於「美中晶片戰」

龍應台刊文《紐約時報》：北京未開一槍　已給台灣社會帶來裂痕

南韓總統尹錫悅：台灣為全球議題　堅決「反對武力改變現狀」

外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」　但反對某些附帶條件

李顯龍：台海局勢緊張「誤判風險」升高　美中最危險衝突熱點

大樹傾倒壓垮鐵皮屋「裡面還有人」　92歲爺爺廢墟中爬出嚇壞了

【我推的孩子】第二話放送公開OP、ED動畫影片...深刻畫面再憶起首集震撼

21眾議員邀蔡英文「赴美參加APEC」：台灣經濟貢獻應獲公平待遇

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！　悲痛哀悼：他成了天上的星星

淡水一家8口遇火警！2樓親戚驚聞呼救聲　4人無生命跡象1人被救回

菜鳥演員失誤！　搭檔遭「鋼刀砸臉」倒地當場休克

文彬12天前身體就不適！「登機後緊急下機」取消行程　公司聲明曝光

英國政府首度示警　俄羅斯「網路版瓦格納」擬打擊英國基礎設施

網紅彩妝師教「對抗粉底氧化暗沉」　簡單3步驟維持一整天美麗底妝

鋒面來襲！中部以北水庫「進帳272萬噸」　水利署估20日擴及全台

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

國際熱門新聞

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭射成命危

18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道外」

美國媽生第12胎難產亡！11孩留給阿嬤養

法男當街痛毆「短裙櫻花妹」！她痛苦抱頭跪地

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

日子過太好！男敗光積蓄　開車狂撒6百萬鈔票

和尚還俗變網紅　買名車交男友放閃

7歲女童校外教學丟命！2師被控過失殺人

全球缺米20年來最嚴重　俄烏戰爭害米變貴

龍應台刊文紐時：北京未開一槍已給台灣帶來裂痕

路透專欄：台積電復甦取決於美中晶片戰

懷胎9月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」

聯合國：印度人口正式超越中國　多出290萬人

女大生遊峇里島染腦膜炎　發病不到1天死亡

更多熱門

相關新聞

福斯新聞願賠240億　與投票機公司就誹謗案和解

福斯新聞願賠240億　與投票機公司就誹謗案和解

福斯新聞19日以7億8750萬美元就投票科技公司Dominion提出的誹謗案達成和解。Dominion指控福斯新聞散布虛假陳述，將其投票機與2020年美國選舉舞弊陰謀論掛鉤。

路透專欄：台積電復甦取決於美中晶片戰

路透專欄：台積電復甦取決於美中晶片戰

龍應台刊文紐時：北京未開一槍已給台灣帶來裂痕

龍應台刊文紐時：北京未開一槍已給台灣帶來裂痕

外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」

外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」

美眾院委員會將進行兵棋推演　模擬中國武力犯台

美眾院委員會將進行兵棋推演　模擬中國武力犯台

關鍵字：

APEC北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

ASTRO文彬原定下周來台！無徵兆驚傳輕生

超商員工性侵女同事　強壓頭口交

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

ASTRO公司發聲「證實文彬死訊」！

即／淡水民宅大火救出8人！3男1女無生命跡象

羅志祥為報恩不急生小孩！

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭射成命危

超大雷雨胞襲擊！長榮、星宇3架班機遭雷擊　「機上旅客平安」

睡不著？醫激推「1動作秒睡」　失眠夜一試驚呆

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

下載APP「霜淇淋免費吃」

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面