路透專欄：台積電復甦取決於「美中晶片戰」

文化部前部長龍應台18日在《紐約時報》刊登一篇題為《北京未開一槍,已給台灣社會帶來裂痕》(英文版:In Taiwan, Friends Are Starting to Turn Against Each Other)的專文,指出中國尚未對台灣開火,但是在戰爭陰影下,台灣社會間已出現互相指責的現象,朋友間甚至因此反目成仇,中國未開一槍,就已經對台灣造成了傷害。