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李顯龍：台海局勢緊張「誤判風險」升高　美中最危險衝突熱點

▲▼新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

▲新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

文／中央社

新加坡總理李顯龍今天表示，美中之間最危險的潛在衝突熱點是台灣議題。台灣海峽情勢緊張，各方不斷採取行動回應彼此，他示警，台海局勢出現誤判、意外的風險正在升高。

綜合聯合早報、8視界新聞網報導，李顯龍今天在國會談及美中關係、兩岸關係時表示，美國和中國在香港、新疆及西藏議題上存有分歧，但最危險的潛在衝突熱點在台灣議題上。

他說，新加坡和中國是好朋友，和台灣也是老朋友。星國奉行其「一個中國」政策，持續支持兩岸關係和平發展。

李顯龍指出，中國將台灣視為最重要的議題且認為「一個中國原則」是不可逾越的紅線。不過，西方有另一種論述崛起，將兩岸關係視為更廣泛的民主與獨裁意識形態課題。

他認為，這般意見分歧令人擔憂。

李顯龍表示，目前台海局勢緊張，各方不斷採取行動回應彼此的動作。

總統蔡英文日前在美國過境期間與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面。中國隨後展開3天的環台軍演。

李顯龍示警，台海局勢出現誤判、意外的風險正在升高。

在美中競爭加劇之際，李顯龍表示，美中雙方存在高度彼此猜疑及根本的互不信任，雙方關係短期內不會好轉。儘管美中避免正面衝突，維持敵意和惡劣關係對雙方都有很大的代價，對全球而言也是「大問題」。

「這樣的前景令人十分擔憂」，他重申，新加坡仍希望美中雙方保持開放的溝通管道，在相互尊重、信任的基礎上，逐漸修復關係。

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