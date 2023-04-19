俄羅斯多地取消慶祝「勝利日」　州長稱：以免激怒烏克蘭

▲5月9日勝利日，俄羅斯多地取消慶祝活動，但紅場閱兵則依舊籌備中。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯多個地區取消了 5 月 9 日勝利日遊行和其他慶祝活動，理由是「組織大型集會存在安全問題」。俄烏邊境的「別爾哥羅德州」（Belgorod）州長表示，今年的勝利閱兵不會舉行，以免激怒擁有大量軍事人員和裝備的烏克蘭軍隊。

根據CNN報導，「別爾哥羅德州」州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）4 月初在俄羅斯社群媒體 Vkontakte 進行直播時，就對此表示，「沒有人會冒這個風險」。另一個俄烏邊境州「庫斯克」（Kursk）的州長也因為「基於安全理由」做出了類似的決定。

「庫斯克」州長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）強調，「今天，同胞的安全是重中之重，因此決定取消 5 月 9 日舉行的遊行和慶祝煙火。」

CNN指出，上述兩個邊境州都在 2022 年舉行了勝利日閱兵，分析人士認為，做出這一決定的原因可能是軍事裝備短缺，尤其是坦克和其他裝甲車。

克里姆林宮發言人佩斯科夫 （Dmitry Peskov） 被問到取消相關活動的議題時表示，確保公民的安全是「主要且唯一的優先事項」。

佩斯科夫說，莫斯科紅場的主閱兵式「正在準備並計劃舉行，屆時將會採取加強的安全措施。」

5月9日「勝利日」是慶祝蘇聯在二戰打敗納粹德國的紀念日，俄羅斯總統普丁上台後，為凝聚民族自豪感，更積極推動發展勝利日及其紀念活動。