　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾院委員會將進行「兵棋推演」　模擬中國武力犯台

▲▼美國國會大廈。（圖／記者董美琪攝）

▲美國聯邦眾議院推模擬中國侵略台灣的場景。（示意圖／記者董美琪攝）

文／中央社

美國新聞網站Axios報導，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」本週將兵推模擬中國侵略台灣的場景。

報導說，這是難得的機會，讓兩黨國會議員能夠應對潛在挑戰，並制定阻止和打擊入侵的最佳法律措施。

由主席蓋拉格（Mike Gallagher）領導的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）兩黨成員明晚將在華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security, CNAS）舉辦的模擬推演中，扮演美國官員的角色。

一週多前，中國在台灣周圍舉行「聯合利劍」實彈演習，作為對總統蔡英文本月出訪中美洲友邦期間過境美國的回應。

▲▼ 美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（圖／達志影像／美聯社）

這場沙盤演練將讓國會議員了解台海衝突將如何展開、美國軍事弱點可能存在於何處、以及對國際貿易和美國企業的影響為何。

蓋拉格是本月稍早在加州會晤蔡英文的10多名美國國會議員之一，他將把焦點放在強化台灣防禦。

蓋拉格告訴美聯社：「我們必須竭盡全力強化我們的震懾和嚇阻態勢，如此一來，習近平才會知道自己不能那樣做。」

這包括交付台灣已訂購的價值190億美元國防設備，以及擴大培訓和其他可能包含在國防授權法案（National Defense Authorization Act）中的安全援助。

除了軍事部分，這場兵棋推演也將包括經濟動態，凸顯中國侵台可能對關鍵基礎設施和商業群體構成何種影響。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」　但反對某些條件
未婚夫好友是恩客！援交妹遭他「眨眼狂暗示」崩潰
罹胃癌年齡降！醫示警：出現2症狀「恐嚴重了」
李多慧寫「繁體中文」謝台粉！　才剛離開…預告下次來台時間
快訊／Spotify手機App大當機　用戶傻眼：聽不了
越晚越雨大！半個台灣「紅到紫爆」　雨彈最猛時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」　但反對某些附帶條件

李顯龍：台海局勢緊張「誤判風險」升高　美中最危險衝突熱點

俄羅斯多地取消慶祝「勝利日」　州長稱：以免激怒烏克蘭

美眾院委員會將進行「兵棋推演」　模擬中國武力犯台

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭開槍射成重傷！命危搶救中

18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道」　內褲塞一大包：以為長出陰莖

泰國和尚還俗變「跨性別網紅」　買名車交男友曬恩愛

開靈車失控「前輪懸空」險墜峽谷　車上載器捐者遺體救他一命

美國媽「生第12胎」難產死亡！丈夫被關　小孩全留給阿嬤養

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」　但反對某些附帶條件

李顯龍：台海局勢緊張「誤判風險」升高　美中最危險衝突熱點

俄羅斯多地取消慶祝「勝利日」　州長稱：以免激怒烏克蘭

美眾院委員會將進行「兵棋推演」　模擬中國武力犯台

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭開槍射成重傷！命危搶救中

18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道」　內褲塞一大包：以為長出陰莖

泰國和尚還俗變「跨性別網紅」　買名車交男友曬恩愛

開靈車失控「前輪懸空」險墜峽谷　車上載器捐者遺體救他一命

美國媽「生第12胎」難產死亡！丈夫被關　小孩全留給阿嬤養

同事吃紫米嗨喊「健康又飽」！　營養師示警血糖飆高：易脹氣

外媒曝台積電向美國爭取「4500億補貼」　但反對某些附帶條件

鄭秀文得影后「一上台激動抱住他」！　劉德華貼心小動作被讚爆

一年看房超過100間！　《不熙娣》班底考到「房仲必備證照」嗨爆

台灣複合弓男團逆轉勝薩爾瓦多　摘射箭世界盃銅牌

鄭怡靜力退伊藤美誠！闖WTT澳門冠軍賽8強　終止對戰6連敗

快訊／Spotify手機App大當機　用戶傻眼：聽不了

蔣市府酸柯大巨蛋蓋不完　民眾黨嗆：社宅蓋多少都說不清

李顯龍：台海局勢緊張「誤判風險」升高　美中最危險衝突熱點

女學員被男師逼坐大腿「按摩讓我受不了」　課堂教她：外拍跟妓女一樣

國際熱門新聞

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

法男當街痛毆「短裙櫻花妹」！她痛苦抱頭跪地

18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道外」

CEO停發獎金嗆「少抱怨」被爆年薪1.5億元

45歲台女「越南整形死亡」！

「每個台灣家庭發一把步槍！」　美總統候選人：台灣我們來了

英雄聯盟前職業選手被逮！進美甲店詭異脫衣

勝選建交中國　巴拉圭總統候選人：未從台灣邦交獲足夠利益

快訊／紐約停車場突崩塌1死5傷　驚悚影片曝

攝理教教主製「裸女俑」　正妹全身塗石膏險窒息

日本宣布撤僑！　派自衛隊接走在蘇丹日人

跟風TikTok挑戰！13歲男吞14種抗過敏藥6天亡

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

更多熱門

相關新聞

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭射成命危

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭射成命危

美國德州發生一起恐怖事件，2名年輕的啦啦隊隊員結束訓練後，在停車場不小心上錯車，沒想到車上一名男子當場開槍攻擊，導致其中一名女子命危，目前仍在醫院搶救。

美國媽生第12胎難產亡！11孩留給阿嬤養

美國媽生第12胎難產亡！11孩留給阿嬤養

懷胎9月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」

懷胎9月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」

滿地是空罐　女目睹黑熊狂喝69罐汽水傻眼

滿地是空罐　女目睹黑熊狂喝69罐汽水傻眼

聽說有人中400萬　度假男對獎發現是自己

聽說有人中400萬　度假男對獎發現是自己

關鍵字：

眾議院兵棋推演北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

牙齒痛！她衝急診…下秒「當醫生面死掉了」

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

下載APP「霜淇淋免費吃」

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面