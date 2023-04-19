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中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

▲▼七大工業國集團（G7）外長會議在輕井澤舉行。（圖／路透）

▲七大工業國集團（G7）外長會議後，中國外交部就約見了日本的高級外交官。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

有媒體在19日的中國外交部記者會上提問表示，中國外交部亞洲司司長劉勁松約見日方高級外交官，就七國集團（G7）外長會聲明表達嚴重關切和強烈不滿，外交部是否能夠具體介紹詳情？發言人汪文斌對此回應表示，以分裂世界為代價的所謂團結是危險的，世界需要的是不同意識形態、不同價值觀。

汪文斌回應稱，「關於此次日本主辦的七國集團外長會涉華的消極動向，中方昨天已經闡明了嚴正的立場。」

汪文斌說，當今世界只有一種秩序和一套規則，就是以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

汪文斌指出，七國集團如果真的反對霸權主義和脅迫行為，就應當反躬自省，堅決抵制入侵阿富汗、伊拉克、敘利亞的行徑再次發生，堅決反對長臂管轄和單邊制裁，對某國第一、某國優先的政策主張堅決說不。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌強調，以分裂世界為代價的所謂團結是危險的，當今世界不需要由一個國家發號施令的「G1」，也不需要什麼價值觀同盟，世界需要的是不同意識形態、不同價值觀、不同發展水平的國家相互尊重，在聯合國憲章和國際法的基礎上團結合作，共同推動構建人類命運共同體。

汪文斌表示，台海的真正現狀是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的主權和領土完整從未分割，一邊聲稱奉行一個中國政策，一邊把中方反對台獨分裂說成是在改變台海現狀，這實質是縱容台獨挑釁，阻礙中國統一，製造和平分裂，這完全背離一個中國原則。

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