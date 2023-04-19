停車場上錯車　啦啦隊女孩遭開槍射成重傷！命危搶救中

▲ 華盛頓因上錯車遭射成重傷。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州發生一起恐怖事件，2名年輕的啦啦隊隊員結束訓練後，在停車場不小心上錯車，沒想到車上一名男子當場開槍攻擊，導致其中一名女子命危，目前仍在醫院搶救。

綜合ABC等美媒報導，德州埃爾金（Elgin）警方聲明指出，就讀高中3年級的啦啦隊隊員華盛頓（Payton Washington）18日午夜遭25歲男子小羅德里奎茲（Pedro Tello Rodriguez Jr.）開槍擊中，被以直升機送往醫院。

據啦啦隊Woodlands Elite Cheer負責人希勒（Lynne Shearer）說法，當時包括華盛頓在內的4名隊員剛結束訓練，打算開車回埃爾金。一名隊員羅斯（Heather Roth）事後在IG開直播說明，她當時將另一輛車誤認成自己的車，打開車門看見槍手小羅德里奎茲坐在副駕駛座上，在她正打算道歉時就掏槍攻擊。

案發地點是一家連鎖超市停車場，超市一名經理目睹槍手「連開多槍後逃跑」。這起事件造成2名隊員中槍，其中一人在現場接受治療後便返家，但華盛頓傷勢嚴重，以直升機送醫搶救。而小羅德里奎茲現已落網，被控犯下3級重罪。

華盛頓原預計參加本月的Allstar啦啦隊世界錦標賽，但她目前仍狀況危急。希勒受訪提到，「她天生只有一個肺，小時候根本沒人指望她活下來，更何況是在體育上表現如此出色」，「全國各地都有很多人崇拜她」。