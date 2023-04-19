　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國媽「生第12胎」難產死亡！丈夫被關　小孩全留給阿嬤養

▲▼黑人孕婦,孕婦,非裔。（圖／CFP）

▲當事人產下第12名孩子後，卻因難產身亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國一名35歲產婦剖腹產下一名健康男嬰，卻因併發症在數日內死亡，獨留下新生的兒子與其餘11名兒女。由於丈夫犯罪入獄，因此她悲痛欲絕的母親必須獨自扶養12名外孫與外孫女。根據死亡證明，死者的死因為產後大出血與剖腹產併發症。

根據《鏡報》報導，來自密西根州底特律的35歲婦女妮姬塔（Nikita Washington）育有11名兒女，去年她又再度懷了第12胎，然而由於丈夫因罪入獄，因此她只能獨自擔起照顧孩子的責任，並自行前往醫院產檢。2022年12月，臨盆的她獨自前往醫院生產，並在同月22日接受剖腹產手術。

術後她順利產下一名健康的男嬰，然而她的家人卻被告知，妮姬塔出現併發症，搶救不治身亡。妮姬塔的母親龐西（Patricia Pouncey）得知噩耗時，無法置信，她崩潰說道，「我滿腦子都是疑問，到底哪裡出了問題？就算她是自然死亡，我也想知道到底發生什麼事。」

妮姬塔的死亡證明指出，死因為產後大出血與剖腹產併發症，而目前她的家人仍在等待驗屍結果。妮姬塔的12名孩子年紀介於3個月至19歲之間，除了剛出生的男嬰外，所有孩子都在努力接受母親的離去。由於父親正在服刑，未來12名孩子都將交由外婆龐西獨自扶養。

龐西表示，「我已經想過了，我會努力不讓大家分開，跟我一起生活。不過現在的房子太小了，必須再找個更大的房子。」

根據美國CDC統計，孕婦難產死亡率正在上升，2021年每10萬名孕產婦就有32.9人難產死亡，2020年與2019年則分別為23.8人與20.1人。不僅如此，非裔孕產婦的難產率更高，2021年美國每10萬名非裔孕產婦就有69.9人難產死亡，是白人婦女的2.6倍。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
她牙痛衝急診！下秒「當醫生面死掉」　一照愣：90%塞住
羅志祥為報恩不急生小孩！　感謝她「26年不離不棄」
快訊／大雷雨擴大8縣市再升級！中台灣全包了　猛砸水彈1小時
快訊／雷擊高壓線路！2000戶停電
費芯大戰電話民調落幕　他搶先爆「這人」落敗
快訊／狂風大雨！八卦山大樹倒塌交通中斷
亡父冰醫院太平間11年拒領　貧女再潰堤：想讓爸媽葬一起千年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美眾院委員會將進行「兵棋推演」　模擬中國武力犯台

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭開槍射成重傷！命危搶救中

18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道」　內褲塞一大包：以為長出陰莖

泰國和尚還俗變「跨性別網紅」　買名車交男友曬恩愛

開靈車失控「前輪懸空」險墜峽谷　車上載器捐者遺體救他一命

美國媽「生第12胎」難產死亡！丈夫被關　小孩全留給阿嬤養

9個月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」！友痛心：過幾天就要生了

6天沒水沒食物！印尼11漁民受困小島奇蹟獲救　救援畫面曝光

前美副國安顧問：中國10年內武力犯台　可能性超過5成

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

慶生想續攤被打槍爆衝突　衰女友遭熱湯潑臉+打巴掌

美眾院委員會將進行「兵棋推演」　模擬中國武力犯台

中國約見「日本外交官」關切G7聲明　汪文斌：世界需要不同價值觀

停車場上錯車　啦啦隊女孩遭開槍射成重傷！命危搶救中

18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道」　內褲塞一大包：以為長出陰莖

泰國和尚還俗變「跨性別網紅」　買名車交男友曬恩愛

開靈車失控「前輪懸空」險墜峽谷　車上載器捐者遺體救他一命

美國媽「生第12胎」難產死亡！丈夫被關　小孩全留給阿嬤養

9個月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」！友痛心：過幾天就要生了

6天沒水沒食物！印尼11漁民受困小島奇蹟獲救　救援畫面曝光

前美副國安顧問：中國10年內武力犯台　可能性超過5成

景氣太差不好賣！RTX 4070下修549美元　NVIDIA補貼每張卡50美元

「穀雨」來了！6生肖是幸運之星　第一名學習力爆增，有大財運

牙齒痛！她衝急診…下秒「當醫生面死掉了」　一照愣：90%塞住

美眾院委員會將進行「兵棋推演」　模擬中國武力犯台

劉以豪「一片海芋」擋身前現身LOEWE　王柏傑自曝度假時「沒在穿衣服」！

何超蓮才剛結婚！網炸家庭不合　何超欣「親上火線」駁傳聞

替林智勝、胡金龍簽複數約高興　王勝偉內心有更大目標

3個月阻詐千萬！退休婦急匯400萬最狂　彰警打詐大隊今成軍　

桃園保大4警驚爆涉毒遭市調處搜索　市警局：配合偵辦絕不護短

梁赫群為蹭便車「還幫忙喬通告」！佈完局加碼1請求　Vicky嘆：用心良苦

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

國際熱門新聞

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

法男當街痛毆「短裙櫻花妹」！她痛苦抱頭跪地

CEO停發獎金嗆「少抱怨」被爆年薪1.5億元

45歲台女「越南整形死亡」！

「每個台灣家庭發一把步槍！」　美總統候選人：台灣我們來了

18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道外」

英雄聯盟前職業選手被逮！進美甲店詭異脫衣

勝選建交中國　巴拉圭總統候選人：未從台灣邦交獲足夠利益

快訊／紐約停車場突崩塌1死5傷　驚悚影片曝

日本宣布撤僑！　派自衛隊接走在蘇丹日人

攝理教教主製「裸女俑」　正妹全身塗石膏險窒息

跟風TikTok挑戰！13歲男吞14種抗過敏藥6天亡

法航447號空難　駕駛遺言讓人不寒而慄

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

更多熱門

相關新聞

懷胎9月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」

懷胎9月孕婦慘遭射殺　竟是「槍手認錯人」

美國路易斯安那州發生一起離譜事件，一名懷胎9月的孕婦預產期只剩幾天，卻被發現陳屍車上，遭人開槍射殺，腹中胎兒也沒能存活，3名少年涉案被捕，未料他們的目標其實另有其人，卻因認錯車導致一屍兩命的悲劇。

滿地是空罐　女目睹黑熊狂喝69罐汽水傻眼

滿地是空罐　女目睹黑熊狂喝69罐汽水傻眼

聽說有人中400萬　度假男對獎發現是自己

聽說有人中400萬　度假男對獎發現是自己

迪士尼將裁員上千人！最快4／24接通知

迪士尼將裁員上千人！最快4／24接通知

美密件曝：解放軍建立首支無人機部隊

美密件曝：解放軍建立首支無人機部隊

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳不藏了「終於官宣喜訊」！

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

下載APP「霜淇淋免費吃」

被問「會打飛機嗎」　周星馳回應超直白

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

更多

最夯影音

更多
滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李
男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面