美國媽「生第12胎」難產死亡！丈夫被關　小孩全留給阿嬤養

▲當事人產下第12名孩子後,卻因難產身亡。(示意圖/CFP)



記者王佩翊/編譯

美國一名35歲產婦剖腹產下一名健康男嬰,卻因併發症在數日內死亡,獨留下新生的兒子與其餘11名兒女。由於丈夫犯罪入獄,因此她悲痛欲絕的母親必須獨自扶養12名外孫與外孫女。根據死亡證明,死者的死因為產後大出血與剖腹產併發症。

根據《鏡報》報導,來自密西根州底特律的35歲婦女妮姬塔(Nikita Washington)育有11名兒女,去年她又再度懷了第12胎,然而由於丈夫因罪入獄,因此她只能獨自擔起照顧孩子的責任,並自行前往醫院產檢。2022年12月,臨盆的她獨自前往醫院生產,並在同月22日接受剖腹產手術。

術後她順利產下一名健康的男嬰,然而她的家人卻被告知,妮姬塔出現併發症,搶救不治身亡。妮姬塔的母親龐西(Patricia Pouncey)得知噩耗時,無法置信,她崩潰說道,「我滿腦子都是疑問,到底哪裡出了問題?就算她是自然死亡,我也想知道到底發生什麼事。」

妮姬塔的死亡證明指出,死因為產後大出血與剖腹產併發症,而目前她的家人仍在等待驗屍結果。妮姬塔的12名孩子年紀介於3個月至19歲之間,除了剛出生的男嬰外,所有孩子都在努力接受母親的離去。由於父親正在服刑,未來12名孩子都將交由外婆龐西獨自扶養。

龐西表示,「我已經想過了,我會努力不讓大家分開,跟我一起生活。不過現在的房子太小了,必須再找個更大的房子。」

根據美國CDC統計,孕婦難產死亡率正在上升,2021年每10萬名孕產婦就有32.9人難產死亡,2020年與2019年則分別為23.8人與20.1人。不僅如此,非裔孕產婦的難產率更高,2021年美國每10萬名非裔孕產婦就有69.9人難產死亡,是白人婦女的2.6倍。

This is such a sad story and comes days after a report shows black women in the UK are 4 times more likely to die in childbirth than white women.

In the US black women are 2.6 times more likely to die.

Something needs to be done to tackle this disparity https://t.co/AaddqHTEmC