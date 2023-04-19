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泰國和尚還俗變「跨性別網紅」　買名車交男友曬恩愛

泰和尚還俗當跨性別網紅　買名車交男友放閃

▲Praiwan過去是知名和尚，現在是跨性別網紅。（圖／翻攝自Praiwan臉書）

圖文／鏡週刊

善用社群媒體，和尚就算還俗也可以當網紅賺錢營生。曾在泰國以輕鬆方式講佛法而爆紅的和尚Phra Maha Praiwan，一場直播甚至有200萬觀眾同時在線上觀看。吸足人氣後還俗當網紅，一開始他還以男裝直播帶貨，後來開始扮成妖嬌女，也交了男友。身為跨性別網紅的他，常頂著濃妝、金色波浪長髮，放閃與男友的合照。

身為和尚，無法好好照顧媽媽，也是Praiwan還俗的原因之一。不過他形象太大的反差引起爭議，去年Praiwan以約台幣約300萬的現金買了一輛BMW，讓他的舉止與作風更加引起許多討論，不過他強調自己努力工作，會在裡面吃飯和休息，名車也像是他的第2個家。

泰和尚還俗當跨性別網紅　買名車交男友放閃

▲Praiwan與男友愛到情濃，男友也常做菜給他吃。（圖／翻攝自Praiwan臉書）

過去Praiwan在佛教大學摩訶朱拉隆功大學（MCU）完成佛教碩士學位，更通過巴利文（Pali studies）第九級（最高等級）的考試，在佛教專業上有頗深的知識。

不過，就像Praiwan在社群上所分享的，「不用去求很高的成就，只要你每天都有著做自己的喜悅。」即使換了身份，他所分享的人生心得，都依然有道理。

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