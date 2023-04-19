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法國男當街痛毆「短裙櫻花妹」！她痛苦抱頭跪地　殘暴影片曝

▲▼法國男當街痛毆「短裙櫻花妹」！她痛苦抱頭跪地　警堵旅館逮人。（圖／翻攝推特@fDDRI8pVM1qKgJS）

▲手無寸鐵的被害女子當場被法籍嫌犯打趴在地。（圖／翻攝推特@fDDRI8pVM1qKgJS）

記者王佩翊／編譯

日本東京都六本木街頭16日下午發生一起外籍男子當街痛毆女性逃逸的事件，男子施暴的畫面正好被路人拍下，並上傳至推特，殘暴行徑引發網路熱議。警方隨後根據監視器畫面與各項線索，在一間旅館找到嫌犯與同行友人，並將其逮捕，不過嫌犯仍堅決否認犯行。

根據《富士新聞網》報導，一名身穿紅色洋裝的20多歲日本女性16日下午5時40分左右，在港區六本木唐吉訶德前的十字路口與法國籍男子艾班發生衝突。當時正和友人到東京旅遊的艾班，在六本木逛街時，撞到被害女子，導致對方手上的便當被打翻。

被害女子當場要求艾班賠償，而艾班不理她，直接轉頭走人，女子氣得追上前，沒想到艾班就突然一拳打在女子臉上，並口出穢言。被害人當場痛得跪地抱著眼睛。而艾班施暴後，立刻與友人拔腿就跑。整個過程都被路人用手機錄下，從影片可以聽到，在場路人嚇得當場尖叫，而一名見義勇為的黑衣男子則是隨即衝上去要抓住施暴男子，甚至連口袋裡的手機都飛了出來。

可惜的是，儘管路人馬上就跟上去，但最後還是將嫌犯跟丟。相關影片隨即在網路上引發軒然大波，而警方獲報後也依傷害罪嫌展開調查。在調閱監視器畫面後，警方循線鎖定艾班的所在之處，並於18日在艾班與友人的下榻旅館堵人，隨後將其逮捕。然而男子堅稱自己「不記得發生什麼事」，否認犯行。

被害女子的面部受到重創，需要3周才能痊癒。而有知情人士則透露，艾班是法國籍的阿拉伯裔人，不過警方尚未證實相關消息。

 

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