前美副國安顧問：中國10年內武力犯台　可能性超過5成

▲美國前白宮國安副顧問博明（Matt Pottinger）認為，北京未來10年內攻台可能性超過5成。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）接受日媒專訪時表示，中國在未來10年內入侵台灣的可能性超過5成。他更直言，在中國國家主席習近平的「民族復興」宿願中，統一台灣是必不可少。

根據日本共同社報導，川普政府時期的副國安顧問博明18日就中國侵台相關議題指出，「未來10年之內，（北京）動武的可能性超過50％。」他認為，對於習近平提出的「中華民族偉大復興」而言，統一台灣是「不可或缺」的，正因為中國對統一有著強烈意志，為了遏制北京武力侵台的念頭，歐美與日本有必要深化在政治、經濟與軍事方面的合作。

另外，針對中國向俄羅斯提供武器援助的可能性，博明也發表看法稱，「此舉將對中國經濟產生破壞性影響。中方已意識到這是條紅線。」

▲美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）強調，美軍已做好應對突發狀況的準備。（圖／達志影像）

另一方面，美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上將18日在眾院軍委會聽證會上表示，中國對台灣的入侵威脅比過去更大，「毫無疑問地，威脅形勢正在朝著錯誤的方向發展。」他強調，美軍已經做好了應對任何突發事態的準備。

阿基里諾認為，讓習近平相信「透過武力統一台灣是糟糕的選擇」是美軍的工作。他表示，美軍將繼續維持遏制力，「戰爭並非不可避免，也不是迫在眉睫。」