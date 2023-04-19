「聽說有人中400萬」　度假男掏彩券對獎發現「就是他自己」嚇壞

▲男子在度假時發現自己中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一對夫妻度假前買了一張彩券，當他在海灘上放鬆時，得知有人中了美元15萬元（約台幣458萬元）大獎，讓他好奇掏出彩券對獎，結果發現那個幸運兒就是自己，當場嚇到不敢置信。

來自密西根州荷蘭市的67歲男子布舍爾(Kim Busscher)，平時熱衷買彩券的他，在和妻子出發旅行前特地買了一張彩券帶在身上，以免自己不會錯過任何一次開獎，結果在海灘上放鬆時，意外發現自己中大獎。

布舍爾表示，「幾天後我坐在沙灘上，看到有人贏得15萬元獎金，所以我開始核對號碼，當我意識到我就是那個贏家時，我簡直不敢相信，我讓我老婆再次仔細檢查了彩券，以確保我沒有看錯，後來才把這個好消息告訴家人」。

密西根州彩券公司官員表示，布舍爾所購買的彩券號碼與4個白球與威力球匹配，贏得美元5萬元（約台幣152萬元），再加上選擇了Power Play選項，讓他的獎金連翻三倍，累積至美元15萬元，「贏得大獎讓他從海裡游泳，變成在鈔票池游泳」。