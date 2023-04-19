岸田遇襲引憂！　自民黨宣布：首相演說只能在宣傳車上進行

▲日本首相岸田文雄到地方助選遭人投擲爆裂物。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄15日在和歌山縣輔選時，遭黑衣男投擲爆裂物襲擊，所幸及時撤離現場，因此並未受傷。然而距離23日的參眾議院補選只剩不到1周，正值最後衝刺階段，因此岸田文雄仍將持續進行助選行程。不過自民黨本部已經佈達各分部，為了安全著想，未來岸田發表街頭演說時，必須搭乘做好防彈準備的宣傳車，並且與觀眾保持一定距離。

根據《共同社》報導，自民黨內部人士透露，由於岸田文雄15日在助選演說會場被投擲爆裂物，因此該黨已經通知各都道府縣支部聯合會，未來如果岸田為參眾兩院補選進行街頭助選演說，必須採取防彈措施，並且搭乘宣傳車，以進行維安。

▲岸田文雄輔選遇襲，黑衣男當場被捕。（圖／路透）



參眾議院此次補選共有5個席次，並將在23日進行投開票作業，儘管15日遭人襲擊，但岸田仍計畫在最後衝刺階段前往多個選區助陣輔選，詳細行程仍在協調中。

襲擊案發生後，自民黨參議院幹事長世耕弘成表示，「街頭活動是民主主義的重要政治活動之一。」並強調應該在注意安全的同時，進行發表街頭演說。

另一方面，雖然岸田並未因遇襲受傷，不過有一名30多歲的男性警察與一名70歲漁民仍因受到爆裂物波及而受傷，所幸皆為輕傷。