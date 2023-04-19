校外教學丟命！7歲妹遭大理石「重壓胸口」慘死　2師涉過失殺人

▲ 柯薩羅生前與父母的合照。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利2019年發生一起悲劇，一名7歲女童參加學校校外教學，前往一座建於14世紀的教堂，抓著大理石水缸玩耍時，水缸卻突然掉落，當場重壓她的胸口，導致她嚴重內傷而死。事隔逾3年，2名教師近日被依過失殺人罪嫌起訴。

根據《鏡報》，7歲女童柯薩羅（Penelope Cossaro）生前就讀義大利東北部城市烏迪內（Udine）一所寄宿學校，2019年11月和老師及同學前往建於14世紀的聖基亞拉教堂（Santa Chiara Church）校外教學，未料發生意外。

當時她跑向教堂內大理石製的聖水缸，抱住水缸不放，導致水缸一陣劇烈晃動後掉落，當場壓在她身上，重擊她的胸部，造成嚴重內傷，緊急送醫後仍宣告不治，該校校長齊利（Anna Maria Zillie）及靈修導師柯西斯神父（Marginean Cocis）近日因這起事件被控犯下過失殺人罪。

齊利當時形容，柯薩羅是一名陽光又愛說話的女孩，深受師生喜愛。事發後柯薩羅的同學都接受心理諮商，烏迪內市長豐塔尼尼（Pietro Fontanini）也表示，「小潘妮洛普突如其來且不合理地死去，我無法用言語形我有多難過。」