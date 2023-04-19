戴隱形眼鏡染恐怖食肉菌　女網紅慘被「啃角膜」痛到喪失視力





▲女子因為戴隱形眼鏡差點失明。（圖／翻攝自Instagram／limelchert）

記者李振慧／綜合報導

巴西30歲女網紅梅爾切特(Lilian Melchert)戴完隱形眼鏡後突然感到劇痛，好像有人拿刀捅她眼睛一樣，前去就醫治療情況仍未改善，還一度喪失視力，讓她非常崩潰，後來才發現竟是感染罕見食肉菌。

在TikTok上擁有290萬名粉絲的梅爾切特，近來在網路上表示，她因為眼睛劇痛前去就醫，意外發現自己感染棘阿米巴角膜炎(Acanthamoeba keratitis)，是一種罕見但嚴重的眼睛感染，嚴重有可能導致永久性視力障礙或失明。

梅爾切特表示，「我當時覺得眼睛很痛，感覺左眼好像被一把刀捅了一樣，這是我這一生從未感受過的劇痛」，起初她以為自己是罹患結膜炎，立即前往洛杉磯醫院接受治療，可是幾天後症狀完全沒有任何改善，甚至還喪失視力。

梅爾切特後來決定返回巴西醫院治療，最後才終於找到病因，發現罹患罕見的棘阿米巴角膜炎，是一種會吞噬眼睛角膜的食肉菌，「這該死的東西通常與受汙染的隱形眼鏡有關，或是接觸到被汙染的自然水」。

梅爾切特表示，通常罹患此病會需要接受至少6個月至1年的治療，現在她每天都在努力為眼睛健康奮戰中，「現在好很多了，一個月前我幾乎什麼都看不見，現在治療後，能看到大約80%」，也提醒大眾戴隱形眼鏡時要注意清潔，「大家真的要小心，我們的眼睛真的很敏感」。