停火剛生效「坦克就開砲」！蘇丹內亂270死　武裝份子搶劫威脅性侵

蘇丹政府軍與叛軍激戰至今已奪走至少270條性命,超過2600多人受傷,如今就在靠近軍隊指揮部與總統府的地方交戰。儘管雙方同意停火24小時,但目擊者稱,就在停火時間生效後,坦克依舊開砲,空襲持續發生。另據聯合國內部文件,武裝份子劫財、性騷擾女性,已接獲一起性侵事件通報;另有女性受訪時提到,武裝份子威脅要性侵她。

綜合CNN、路透報導,蘇丹首都喀土穆(Khartoum)18日到處都是槍聲、爆炸聲與戰機飛過的聲音,就在當地下午6時表定的停火時間開始之後,才隔沒幾分鐘,新聞媒體實況轉播就傳出交戰的巨大聲響。路透記者聽到坦克開火的聲音,當地居民聽到恩圖曼發生空襲的聲音,更有多人直擊一支大型地面部隊進入恩圖曼。

政府軍與武裝團體「快速支援部隊」(RSF)互相指控對方違反停火協議,雙方在軍隊指揮部、總統府附近以及RSF兩處基地周邊交戰。聯合國發言人杜雅里克(Stephane Dujarric)坦言,尚未出現任何表明戰鬥停止的跡象。世界衛生組織援引蘇丹衛生部緊急行動中心統計數據,這場動亂至少造成270人死亡、2600多人受傷。

據CNN看到的聯合國內部文件,武裝份子衝進聯合國等國際組織工作人員在喀土穆市中心的住處,劫走財物、性騷擾女性,且接獲一起性侵通報;這份文件提及,「在喀土穆,外傳隸屬於RSF的武裝成員穿著制服進入外籍人士住家,把男女分開帶走。」不過RSF已否認相關消息,並向CNN說明,組織永遠不會攻擊任何聯合國工作人員或雇員,尊重國際法。

然而洗劫財物事件確實發生,首都喀土穆一名女性居民透露,就是RSF武裝份子持槍進入她家,在把槍口瞄準家人的狀態下搶走食物和水,洗劫財物,甚至被對方威脅性侵。

這名女子的家就在靠近RSF基地的郊區,也就是蘇丹政府軍與叛軍關鍵交戰區,距離軍事指揮大樓僅5分鐘路程,「他們朝房子開槍接著衝進廚房,用槍指著我們、扯開嗓子吼叫,只要我們沒回應,他們就會敲窗」。她最終成功逃走,找到年幼孩子等家人,由她的父親與丈夫與40名男子進行談判,對方最終帶著水和食物離開。

她進一步透露,「附近人家都會把食物和水放在前門附近,這樣他們就不會衝進來」,先前曾有RSF成員闖入她家搶劫,拿走酒、食物,甚至出言威脅若回來就會性侵她。

