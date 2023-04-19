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停火剛生效「坦克就開砲」！蘇丹內亂270死　武裝份子搶劫威脅性侵

▲▼蘇丹。（圖／CFP）

▲在協議停火的時間生效後，政府軍與叛軍交戰仍未停歇。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹政府軍與叛軍激戰至今已奪走至少270條性命，超過2600多人受傷，如今就在靠近軍隊指揮部與總統府的地方交戰。儘管雙方同意停火24小時，但目擊者稱，就在停火時間生效後，坦克依舊開砲，空襲持續發生。另據聯合國內部文件，武裝份子劫財、性騷擾女性，已接獲一起性侵事件通報；另有女性受訪時提到，武裝份子威脅要性侵她。

綜合CNN、路透報導，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）18日到處都是槍聲、爆炸聲與戰機飛過的聲音，就在當地下午6時表定的停火時間開始之後，才隔沒幾分鐘，新聞媒體實況轉播就傳出交戰的巨大聲響。路透記者聽到坦克開火的聲音，當地居民聽到恩圖曼發生空襲的聲音，更有多人直擊一支大型地面部隊進入恩圖曼。

政府軍與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）互相指控對方違反停火協議，雙方在軍隊指揮部、總統府附近以及RSF兩處基地周邊交戰。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）坦言，尚未出現任何表明戰鬥停止的跡象。世界衛生組織援引蘇丹衛生部緊急行動中心統計數據，這場動亂至少造成270人死亡、2600多人受傷。

▲▼ 蘇丹內亂持續，迄今造成270人死亡。（圖／路透）

▲經歷連日武裝衝突，當地房屋毀損。（圖／路透）

據CNN看到的聯合國內部文件，武裝份子衝進聯合國等國際組織工作人員在喀土穆市中心的住處，劫走財物、性騷擾女性，且接獲一起性侵通報；這份文件提及，「在喀土穆，外傳隸屬於RSF的武裝成員穿著制服進入外籍人士住家，把男女分開帶走。」不過RSF已否認相關消息，並向CNN說明，組織永遠不會攻擊任何聯合國工作人員或雇員，尊重國際法。

然而洗劫財物事件確實發生，首都喀土穆一名女性居民透露，就是RSF武裝份子持槍進入她家，在把槍口瞄準家人的狀態下搶走食物和水，洗劫財物，甚至被對方威脅性侵。

這名女子的家就在靠近RSF基地的郊區，也就是蘇丹政府軍與叛軍關鍵交戰區，距離軍事指揮大樓僅5分鐘路程，「他們朝房子開槍接著衝進廚房，用槍指著我們、扯開嗓子吼叫，只要我們沒回應，他們就會敲窗」。她最終成功逃走，找到年幼孩子等家人，由她的父親與丈夫與40名男子進行談判，對方最終帶著水和食物離開。

她進一步透露，「附近人家都會把食物和水放在前門附近，這樣他們就不會衝進來」，先前曾有RSF成員闖入她家搶劫，拿走酒、食物，甚至出言威脅若回來就會性侵她。

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