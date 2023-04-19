18歲女放屁太用力「子宮掉出陰道」　內褲塞一大包：以為長出陰莖

▲18歲年輕女子放屁太用力，子宮從陰道口掉出。（圖／翻攝自TikTok／fresnonightcrawler，下同）

記者張寧倢／編譯

國外一名18歲女子在TikTok社群上走紅，原因卻有些離奇。她在一段突破2600萬次點閱的影片中透露，自己某天晚上用力放了一個屁，子宮竟然從陰道掉出來，垂掛在她的內褲裡，感覺既像下蛋，又像坐在一顆網球上，「我以為我長出陰莖了。」後來她上網搜尋才知道這種情況叫做「子宮脫垂」。

根據澳洲新聞網、Buzzfeed等外媒報導，高三女學生勞倫（Lauren K.）將她去年夏天的經歷做成一部8秒短片上傳到TikTok結果意外爆紅，最高點閱次數已突破2600萬次。勞倫說，某天凌晨3點，她放了一個「非常大聲的響屁」把自己嚇醒，但同時感覺好像下了一顆蛋，或者像是坐在一顆網球上，甚至有一瞬間以為自己拉屎在褲子上。

勞倫走到廁所想弄清楚發生什麼事，看到下體後的第一個想法是：「我長出陰莖了嗎？」於是她拍了一張照後上網搜尋資料，發現可能是她的子宮掉了出來，因為當時還是凌晨，「我開始有點害怕，媽媽說她早上再幫我看看，然後我就回去睡覺了。」隔天上午10點起床後，她一度以為一切都是夢，直到看見昨晚拍下的照片才驚醒。

勞倫的媽媽帶她去看醫生，但當時她已經知道這稱為子宮脫垂，醫護人員幫助她「恢復原狀」並建議進一步檢查。勞倫在影片中形容，掉出來的子宮就像卡通《海綿寶寶》裡的粉色海參。美國知名的醫療中心梅奧診所（Mayo Clinic）說明，子宮脫垂是骨盆底部肌肉與韌帶鬆弛，無力提供支撐，導致子宮下垂至陰道甚至突出在陰道口外，好發於5、60歲以上族群，年輕患者則相當罕見。

後來腸胃科醫師診斷，勞倫的情況是由於便祕導致的骨盆腔底部鬆弛，因為她患有腸激躁症（irritable bowel syndrome）的慢性便秘問題，如果承受過大壓力，子宮或直腸就會脫垂，值得慶幸的是，目前她並未再次出現需要緊急治療的情況。但她現在打噴嚏、咳嗽或伸展時仍會感受到子宮在滑動，讓她覺得害怕。

報導補充，若子宮脫垂情況輕微，可以利用「凱格爾運動」（Kegel exercise）伸展骨盆肌肉，或透過骨盆底物理治療改善，假如情況嚴重，可能需要放入子宮托或是動手術懸吊子宮。不過，最好的情況仍是透過運動維持良好的肌肉力量，並且攝取足夠的纖維避免便祕發生。