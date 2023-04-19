手機放口袋充電突然爆炸　男低頭「慘被火花爆臉」三度燒燙傷

▲男放在口袋中的充電手機突然爆炸。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一名男子把手機電池放在口袋時，他聽到褲子口袋傳出嘶嘶聲，低頭一看時，沒想到手機電池突然爆炸，一陣火花朝他臉上噴過來，全身瞬間著火，造成三度嚴重燒燙傷，差點喪命。

在墨爾本擔任空調裝修工的28歲男子馬修(Matthew)，2周前爬上梯子正在工作時，放在口袋中充電的手機電池突然爆炸，他表示，「我整個身體上都是火，然後我就活活被火燒，當下真的以為我會死」。

A tradie is lucky to have not been burnt alive after a portable charger exploded in his pocket.



TONIGHT on A Current Affair, the potential ticking time bomb that could be in your home. #9ACA pic.twitter.com/lGDaUwOe8A — A Current Affair (@ACurrentAffair9) April 18, 2023

馬修接受當地節目A Current Affair採訪時表示，由於事發當時只有他一個人在倉庫，他害怕自己會死在那裡立即叫車，可是被司機拒載，只好自己開車前往醫院接受治療。

事件造成馬修左手與左腿等部位三度燒燙傷，他後來從右腿移植皮膚來進行治療，目前仍在醫院休養中，後續仍需面對漫長的復健之路，他表示，他選擇接受節目採訪是因為不希望再有人遇到同樣的事。馬修的律師也表示，目前他手上已有4起因為手機電池爆炸所導致的訴訟，提醒民眾使用手機時要保持警惕。

▼男子希望能提醒民眾小心電池爆炸危機。（圖／示意圖／CFP）